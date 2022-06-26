https://ria.ru/20220626/irak-1798218267.html

В Багдаде сообщили об обнаружении останков жертв Ирано-иракской войны

В Багдаде сообщили об обнаружении останков жертв Ирано-иракской войны - РИА Новости, 26.06.2022

В Багдаде сообщили об обнаружении останков жертв Ирано-иракской войны

Министерство обороны Ирака сообщило об обнаружении на территории страны останков 47 погибших во время Ирано-иракской войны 1980-1988 годов, передает иракское... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:52

2022-06-26T13:52

2022-06-26T13:52

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басра (город)

дияла (мухафаза)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство обороны Ирака сообщило об обнаружении на территории страны останков 47 погибших во время Ирано-иракской войны 1980-1988 годов, передает иракское агентство Shafaq."Управление по правам человека в юридической службе министерства обороны провело эксгумацию останков 25 погибших иракцев … и 22 иранцев", - говорится в заявлении министерства.Отмечается, что останки 14 жертв войны, включая 11 иранцев, удалось идентифицировать.Министерство добавило, что останки были найдены в иракских провинциях Басра, Мейсан, Васит и Дияла и будут переданы в Багдад для судебно-медицинской экспертизы.Кровопролитная Ирано-иракская война 1980-1988 годов унесла жизни от 1 до 1,5 миллионов человек и нанесла экономике двух стран суммарный урон в 500 миллиардов долларов. Боевые действия велись за контроль над территориями вдоль реки Шатт-эль-Араб и нефтеносными районами иранской провинции Хузестан, в которой большинство населения составляют арабы.

https://ria.ru/20200114/1563378351.html

багдад (город)

басра (город)

дияла (мухафаза)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, багдад (город), басра (город), дияла (мухафаза)