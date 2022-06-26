https://ria.ru/20220626/importozameschenie-1798166886.html

Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе

Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе - РИА Новости, 26.06.2022

Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе

Предприятия Ростовской области ведут импортозамещение очень активно, по отдельным видам продукции регион лидирует в России, заявил РИА Новости ростовский... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T04:13

2022-06-26T04:13

2022-06-26T06:50

экономика

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Предприятия Ростовской области ведут импортозамещение очень активно, по отдельным видам продукции регион лидирует в России, заявил РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев.Он отметил, что в регионе строится первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, что позволит импортозаместить 60% российского рынка. Также на завершающем этапе находится проект завода "Каменскволокно" по выпуску покрытия "искусственная трава", наращивается производство сыра Семикаракорским сыродельным комбинатом и сырзаводом "Егорлык Молоко", который производит мягкий камамбер, моцареллу, бри и рикотту."По многим видам продукции Ростовская область лидирует либо является единственным производителем. Это и производство самолетов-амфибий, и графитированных электродов, и термопластичного полиуретана", - добавил Голубев.

https://ria.ru/20220616/importozameschenie-1795625678.html

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ростовская область, россия