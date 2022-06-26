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Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе - РИА Новости, 26.06.2022
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Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе
Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе - РИА Новости, 26.06.2022
Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе
Предприятия Ростовской области ведут импортозамещение очень активно, по отдельным видам продукции регион лидирует в России, заявил РИА Новости ростовский... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T04:13
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экономика
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Предприятия Ростовской области ведут импортозамещение очень активно, по отдельным видам продукции регион лидирует в России, заявил РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев.Он отметил, что в регионе строится первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, что позволит импортозаместить 60% российского рынка. Также на завершающем этапе находится проект завода "Каменскволокно" по выпуску покрытия "искусственная трава", наращивается производство сыра Семикаракорским сыродельным комбинатом и сырзаводом "Егорлык Молоко", который производит мягкий камамбер, моцареллу, бри и рикотту."По многим видам продукции Ростовская область лидирует либо является единственным производителем. Это и производство самолетов-амфибий, и графитированных электродов, и термопластичного полиуретана", - добавил Голубев.
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экономика, ростовская область, россия
04:13 26.06.2022 (обновлено: 06:50 26.06.2022)
 
Губернатор Ростовской области рассказал об импортозамещении в регионе

Ростовский губернатор Голубев: предприятия региона ведут импортозамещение очень активно

© Ассоциация производителей сельхозтехники "Росагромаш»"Отечественный комбайн "Ростсельмаш"
Отечественный комбайн Ростсельмаш
© Ассоциация производителей сельхозтехники "Росагромаш»"
Отечественный комбайн "Ростсельмаш". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Предприятия Ростовской области ведут импортозамещение очень активно, по отдельным видам продукции регион лидирует в России, заявил РИА Новости ростовский губернатор Василий Голубев.
"Донские предприятия активно начали процессы импортозамещения. Так, например, "Ростсельмаш" создает тракторное производство. "Атлантис-ПАК", который входит в мировую тройку производителей пластиковой оболочки, ведет установку еще двух линий по производству многослойной барьерной полимерной пленки для пищевой упаковки", - сказал губернатор.
Он отметил, что в регионе строится первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, что позволит импортозаместить 60% российского рынка. Также на завершающем этапе находится проект завода "Каменскволокно" по выпуску покрытия "искусственная трава", наращивается производство сыра Семикаракорским сыродельным комбинатом и сырзаводом "Егорлык Молоко", который производит мягкий камамбер, моцареллу, бри и рикотту.
"По многим видам продукции Ростовская область лидирует либо является единственным производителем. Это и производство самолетов-амфибий, и графитированных электродов, и термопластичного полиуретана", - добавил Голубев.
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