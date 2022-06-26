https://ria.ru/20220626/gruz-1798205378.html

Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза

Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 26.06.2022

Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза

Жители Орловской области передали в расположение российских войск 6 тонн гуманитарного груза, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:20

2022-06-26T12:20

2022-06-26T12:20

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

общество

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БРЯНСК, 26 июн - РИА Новости. Жители Орловской области передали в расположение российских войск 6 тонн гуманитарного груза, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram."Как и обещал, отправили очередную посылку бойцам, участвующим в специальной операции на Украине. Шесть тонн груза будут доставлены на линию фронта для наших ребят",- говорится в сообщении.По словам губернатора, жители региона собрали самое необходимое, о чём просили военнослужащие. Отвезли комплекты тактической формы, медикаменты, средства гигиены. По поручению жителей Орловщины бойцам передаются продукты питания и "сладкие приветы" из дома.Губернатор Орловской области поблагодарил жителей региона за твердую гражданскую позицию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220626/nagrada-1798187913.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

орловская область, андрей клычков, общество