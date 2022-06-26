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Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/gruz-1798205378.html
Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза
Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 26.06.2022
Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза
Жители Орловской области передали в расположение российских войск 6 тонн гуманитарного груза, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:20
2022-06-26T12:20
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
общество
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БРЯНСК, 26 июн - РИА Новости. Жители Орловской области передали в расположение российских войск 6 тонн гуманитарного груза, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram."Как и обещал, отправили очередную посылку бойцам, участвующим в специальной операции на Украине. Шесть тонн груза будут доставлены на линию фронта для наших ребят",- говорится в сообщении.По словам губернатора, жители региона собрали самое необходимое, о чём просили военнослужащие. Отвезли комплекты тактической формы, медикаменты, средства гигиены. По поручению жителей Орловщины бойцам передаются продукты питания и "сладкие приветы" из дома.Губернатор Орловской области поблагодарил жителей региона за твердую гражданскую позицию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220626/nagrada-1798187913.html
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орловская область, андрей клычков, общество
12:20 26.06.2022
 
Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза

Губернатор Клычков: Орловская область передала военным шесть тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 26 июн - РИА Новости. Жители Орловской области передали в расположение российских войск 6 тонн гуманитарного груза, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.
"Как и обещал, отправили очередную посылку бойцам, участвующим в специальной операции на Украине. Шесть тонн груза будут доставлены на линию фронта для наших ребят",- говорится в сообщении.
По словам губернатора, жители региона собрали самое необходимое, о чём просили военнослужащие. Отвезли комплекты тактической формы, медикаменты, средства гигиены. По поручению жителей Орловщины бойцам передаются продукты питания и "сладкие приветы" из дома.
Губернатор Орловской области поблагодарил жителей региона за твердую гражданскую позицию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковОбщество
 
 
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