Жители Орловской области передали военным шесть тонн гуманитарного груза
Губернатор Клычков: Орловская область передала военным шесть тонн гуманитарного груза
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
БРЯНСК, 26 июн - РИА Новости. Жители Орловской области передали в расположение российских войск 6 тонн гуманитарного груза, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.
"Как и обещал, отправили очередную посылку бойцам, участвующим в специальной операции на Украине. Шесть тонн груза будут доставлены на линию фронта для наших ребят",- говорится в сообщении.
По словам губернатора, жители региона собрали самое необходимое, о чём просили военнослужащие. Отвезли комплекты тактической формы, медикаменты, средства гигиены. По поручению жителей Орловщины бойцам передаются продукты питания и "сладкие приветы" из дома.
Губернатор Орловской области поблагодарил жителей региона за твердую гражданскую позицию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.