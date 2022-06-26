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Власти Греции проверят афинский зоопарк из-за убийства сбежавшего шимпанзе
Власти Греции проверят афинский зоопарк из-за убийства сбежавшего шимпанзе - РИА Новости, 26.06.2022
Власти Греции проверят афинский зоопарк из-за убийства сбежавшего шимпанзе
Заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Амирас потребовал от зоопарка Аттики полную информацию в связи с побегом и убийством самца... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:27
2022-06-26T23:27
2022-06-26T23:27
аттика
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АФИНЫ, 26 июн – РИА Новости. Заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Амирас потребовал от зоопарка Аттики полную информацию в связи с побегом и убийством самца шимпанзе и поручил немедленно направить экспертов для проверки условий жизни животных, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и энергетики.В воскресенье утром из вольера в Зоологическом парке Аттики сбежал самец шимпанзе после конфликта с другими приматами. По заявлению администрации, сотрудники вынуждены были застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей. Усыпить животное и вернуть в клетку не было возможности, считают в зоопарке. Происшествие вызвало огромный общественный резонанс, многие требуют закрыть зоопарк.Амирас направил письмо Зоологическому парку Аттики и властям региона с просьбой предоставить полную информацию об условиях содержания животных, о том, как обеспечивается безопасность посетителей, а также обо всех обстоятельствах случившегося. Кроме того, он просит разъяснить необходимость умерщвления животного.Наконец, Амирас поручил компетентным службам министерства немедленно направить группу экспертов в зоологический парк Аттики для определения условий жизни представителей дикой природы. Инспекция начнется в понедельник с проверки всех документов на владение животными, размещенными в зоопарке, сообщила пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20210310/politsiya-1600650421.html
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аттика
Власти Греции проверят афинский зоопарк из-за убийства сбежавшего шимпанзе
Власти Греции проверят зоопарк Аттики из-за убийства сбежавшего шимпанзе
АФИНЫ, 26 июн – РИА Новости. Заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Амирас потребовал от зоопарка Аттики полную информацию в связи с побегом и убийством самца шимпанзе и поручил немедленно направить экспертов для проверки условий жизни животных, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и энергетики.
В воскресенье утром из вольера в Зоологическом парке Аттики
сбежал самец шимпанзе после конфликта с другими приматами. По заявлению администрации, сотрудники вынуждены были застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей. Усыпить животное и вернуть в клетку не было возможности, считают в зоопарке. Происшествие вызвало огромный общественный резонанс, многие требуют закрыть зоопарк.
Амирас направил письмо Зоологическому парку Аттики и властям региона с просьбой предоставить полную информацию об условиях содержания животных, о том, как обеспечивается безопасность посетителей, а также обо всех обстоятельствах случившегося. Кроме того, он просит разъяснить необходимость умерщвления животного.
Наконец, Амирас поручил компетентным службам министерства немедленно направить группу экспертов в зоологический парк Аттики для определения условий жизни представителей дикой природы. Инспекция начнется в понедельник с проверки всех документов на владение животными, размещенными в зоопарке, сообщила пресс-служба министерства.