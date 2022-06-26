https://ria.ru/20220626/gretsiya-1798183240.html

В Афинах сообщения об аресте в Турции греческого шпиона назвали провокацией

В Афинах сообщения об аресте в Турции греческого шпиона назвали провокацией - РИА Новости, 26.06.2022

В Афинах сообщения об аресте в Турции греческого шпиона назвали провокацией

Сообщения об аресте в Турции "греческого шпиона" являются новой провокацией Анкары, обвиняемый в шпионаже гражданин Греции пропал несколько недель назад и... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:19

2022-06-26T10:19

2022-06-26T10:19

в мире

фетхуллах гюлен

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анкара (провинция)

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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Сообщения об аресте в Турции "греческого шпиона" являются новой провокацией Анкары, обвиняемый в шпионаже гражданин Греции пропал несколько недель назад и турецкие власти не отвечали на неоднократные обращения посольства Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на дипломатические источники.Накануне турецкие СМИ сообщили, что Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции арестован гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, "как было установлено, шпионил в Турции в пользу Национального разведывательного управления Греции". По сообщениям СМИ, Ампара действовал под видом предпринимателя и во время поездок в Турцию собирал информацию о подразделениях ВС Турции на границе и передавал ее греческой разведке, а также собирал данные о сирийцах в Турции, и сторонниках FETÖ (так в Турции называют запрещенную в стране организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) в Греции."Что касается гражданина Греции Мохамеда Амара Ампара, о его исчезновении в посольство Греции в Анкаре было сообщено несколько недель назад. С тех пор посольство Греции неоднократно и в срочном порядке поднимало этот вопрос перед турецкими властями, которые, однако, до сих не давали никакого ответа, когда в эфир вышла новость о его "аресте как шпиона", - сообщили ERT дипломатические источники."С 23 мая по 23 июня дипломатические власти Греции сделали восемь демаршей в МИД Турции и обратились к другим турецким службам, которые заявили, что не знают об инциденте, но заверили, что делают все необходимое для поиска Ампара", - сообщает ERT.Телеканал сообщает, что, согласно турецким проправительственным газетам, арестованный является гражданином Греции сирийского происхождения, он женат, есть дети. Сообщается, что он был задержан 19 мая. Ампара приехал в Газиантеп, чтобы купить ковры со своим греческим сотрудником, "когда на них напали незнакомцы, и Ампар был арестован". Его греческий сотрудник вернулся в Грецию, сообщают СМИ.

https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795165995.html

https://ria.ru/20220609/erdogan-1794266313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фетхуллах гюлен, греция, турция, анкара (провинция), массачусетский технологический институт