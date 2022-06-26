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В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями - РИА Новости, 26.06.2022
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В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями
В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями - РИА Новости, 26.06.2022
В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями
Депутаты партии Владимира Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T04:57
2022-06-26T04:57
украина
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты партии Владимира Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.Согласно проекту, который опубликован на сайте Рады, изменения предлагается внести в ряд законов, в том числе в "Закон о государственной границе Украины".В нынешней редакции документа сказано, что "в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков... предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема".Эту статью депутаты предлагают дополнить словами "а вдоль линии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией - до двух километров. В этих границах устанавливается специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда, пребывания, проживания, перемещения лиц и проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной государственной границы Украины".Также предлагаются изменения в статью, содержащую перечень формирований, которые могут входить в состав пограничного отряда. По мнению депутатов, список нужно расширить, добавив в него "противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы".
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украина, в мире
04:57 26.06.2022
 
В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями

В Раду внесли законопроект, предполагающий создание минных полей на границе с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут мины
Военнослужащие Украины несут мины - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут мины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты партии Владимира Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.
Согласно проекту, который опубликован на сайте Рады, изменения предлагается внести в ряд законов, в том числе в "Закон о государственной границе Украины".
В нынешней редакции документа сказано, что "в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков... предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема".
Эту статью депутаты предлагают дополнить словами "а вдоль линии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией - до двух километров. В этих границах устанавливается специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда, пребывания, проживания, перемещения лиц и проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной государственной границы Украины".
"Проектом закона предлагается... выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земли для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины (в том числе минных полей)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Также предлагаются изменения в статью, содержащую перечень формирований, которые могут входить в состав пограничного отряда. По мнению депутатов, список нужно расширить, добавив в него "противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы".
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