https://ria.ru/20220626/granitsa-1798167658.html

В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями

В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями - РИА Новости, 26.06.2022

В Раде предложили усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями

Депутаты партии Владимира Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T04:57

2022-06-26T04:57

2022-06-26T04:57

украина

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты партии Владимира Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией, который предполагает расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, в том числе минные поля.Согласно проекту, который опубликован на сайте Рады, изменения предлагается внести в ряд законов, в том числе в "Закон о государственной границе Украины".В нынешней редакции документа сказано, что "в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков... предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема".Эту статью депутаты предлагают дополнить словами "а вдоль линии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией - до двух километров. В этих границах устанавливается специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда, пребывания, проживания, перемещения лиц и проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной государственной границы Украины".Также предлагаются изменения в статью, содержащую перечень формирований, которые могут входить в состав пограничного отряда. По мнению депутатов, список нужно расширить, добавив в него "противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы".

https://ria.ru/20220623/oruzhie-1797547874.html

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Максим Горбачев

украина, в мире