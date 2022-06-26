https://ria.ru/20220626/gosduma-1798219813.html

В Госдуме раскритиковали идею разрешить служить по контракту после призыва

В Госдуме раскритиковали идею разрешить служить по контракту после призыва - РИА Новости, 26.06.2022

В Госдуме раскритиковали идею разрешить служить по контракту после призыва

Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что для внесения законопроекта о контрактах сразу после призыва... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:07

2022-06-26T14:07

2022-06-26T14:07

общество

госдума рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что для внесения законопроекта о контрактах сразу после призыва выбран очень неудачный момент, поскольку много молодежи "клюнет" на это, не сдав ЕГЭ и не имея возможности нормального трудоустройства.Ранее в думской базе данных появились поправки о службе по контракту сразу после призыва в армию, комитет ГД по обороне предложил рассмотреть их 28 июня."Категорически не поддерживаю. Далеко не все ребята справились со сдачей ЕГЭ, и они вынуждены теперь ждать целый год. В нынешней ситуации, когда количество рабочих мест сокращается и без профессиональной подготовки трудно устроиться на работу – не все же пойдут в доставку. По контракту они будут получать очень хорошие деньги, и это соблазнительно ребятам. Мне кажется, очень неудачный момент для внесения выбрали инициаторы этого закона. Понимаю, что ничего просто так не происходит, и сейчас очень много молодежи клюнет на эту приманку", - сообщила Останина.По ее словам, речь здесь идет не о патриотизме, поскольку сегодня есть много добровольцев, готовых прийти в военкоматы и участвовать в спецоперации."Давайте детям оставим возможность оставаться детьми. Мне уже пишут в чат, мне уже звонят матери напуганные", - сообщила депутат.

https://ria.ru/20220626/sovfed-1798180078.html

https://ria.ru/20220626/kontrakt-1798179893.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф