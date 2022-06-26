https://ria.ru/20220626/gorobets-1798283063.html

Умер актер Юрий Горобец

Умер актер Юрий Горобец - РИА Новости, 26.06.2022

Умер актер Юрий Горобец

Народный артист России Юрий Горобец скончался в воскресенье, ему было 90 лет, сообщили на сайте театра имени имени Пушкина. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T23:42

2022-06-26T23:42

2022-06-26T23:52

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юрий горобец

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Народный артист России Юрий Горобец скончался в воскресенье, ему было 90 лет, сообщили на сайте театра имени имени Пушкина."Сегодня, 26 июня 2022 года, на девяносто первом году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. Советский и российский актёр театра и кино. С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы – он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем ещё семь – при Борисе Морозове", - говорится в сообщении.На сайте добавили, что "уже будучи артистом МХАТа им. Горького, он снова и снова возвращался на эту сцену, как приглашенный артист… Театральные зрители помнят его в ролях Глуховцева в "Днях нашей жизни", Давыдова в "Поднятой целине", Амилькара в спектакле "Мсье Амилькар платит", Кнурова в "Бесприданнице", Гаврилы Пантелеевича в "Женитьбе Белугина" и многих других".

https://ria.ru/20220315/gorobets-1778071845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борис морозов, россия, новости культуры, культура, юрий горобец