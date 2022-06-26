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Умер актер Юрий Горобец - РИА Новости, 26.06.2022
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Культура
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Умер актер Юрий Горобец
Умер актер Юрий Горобец - РИА Новости, 26.06.2022
Умер актер Юрий Горобец
Народный артист России Юрий Горобец скончался в воскресенье, ему было 90 лет, сообщили на сайте театра имени имени Пушкина. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:42
2022-06-26T23:52
культура
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россия
новости культуры
культура
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Народный артист России Юрий Горобец скончался в воскресенье, ему было 90 лет, сообщили на сайте театра имени имени Пушкина."Сегодня, 26 июня 2022 года, на девяносто первом году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. Советский и российский актёр театра и кино. С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы – он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем ещё семь – при Борисе Морозове", - говорится в сообщении.На сайте добавили, что "уже будучи артистом МХАТа им. Горького, он снова и снова возвращался на эту сцену, как приглашенный артист… Театральные зрители помнят его в ролях Глуховцева в "Днях нашей жизни", Давыдова в "Поднятой целине", Амилькара в спектакле "Мсье Амилькар платит", Кнурова в "Бесприданнице", Гаврилы Пантелеевича в "Женитьбе Белугина" и многих других".
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борис морозов, россия, новости культуры, культура, юрий горобец
23:42 26.06.2022 (обновлено: 23:52 26.06.2022)
 
Умер актер Юрий Горобец

Российский актер Юрий Горобец скончался в возрасте 90 лет

© Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Юрий Горобец
Актер Юрий Горобец
© Владимир Федоренко
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Актер Юрий Горобец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Народный артист России Юрий Горобец скончался в воскресенье, ему было 90 лет, сообщили на сайте театра имени имени Пушкина.
"Сегодня, 26 июня 2022 года, на девяносто первом году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. Советский и российский актёр театра и кино. С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы – он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем ещё семь – при Борисе Морозове", - говорится в сообщении.
Актер Юрий Горобец - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 02:05
Биография Юрия Горобца
На сайте добавили, что "уже будучи артистом МХАТа им. Горького, он снова и снова возвращался на эту сцену, как приглашенный артист… Театральные зрители помнят его в ролях Глуховцева в "Днях нашей жизни", Давыдова в "Поднятой целине", Амилькара в спектакле "Мсье Амилькар платит", Кнурова в "Бесприданнице", Гаврилы Пантелеевича в "Женитьбе Белугина" и многих других".
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктёр Юрий Горобец в роли Сергея Железнова в сцене из спектакля "Васса Железнова"
Актёр Юрий Горобец в роли Сергея Железнова в сцене из спектакля Васса Железнова - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актёр Юрий Горобец в роли Сергея Железнова в сцене из спектакля "Васса Железнова"
 
КультураБорис МорозовРоссияНовости культурыКультураЮрий Горобец
 
 
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