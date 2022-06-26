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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/gorlovka-1798172159.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T07:52
2022-06-26T08:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220625/donbass-1798075067.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
07:52 26.06.2022 (обновлено: 08:04 26.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 122 миллиметра по Горловке в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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