https://ria.ru/20220626/gorlovka-1798172159.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T07:52

2022-06-26T07:52

2022-06-26T08:04

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220625/donbass-1798075067.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина