https://ria.ru/20220626/gibdd-1798158835.html

ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин

ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин - РИА Новости, 26.06.2022

ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин

Подразделения ГИБДД Москвы в воскресенье не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили из-за технических работ. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T00:30

2022-06-26T00:30

2022-06-26T00:30

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения ГИБДД Москвы в воскресенье не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили из-за технических работ.В четверг в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что подразделения ГИБДД Москвы 26 июня приостановят предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России.В ведомстве отмечали, что гражданам, записавшимся на прием, дадут возможность обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в следующие рабочие дни. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, авто, москва, россия, гибдд мвд рф