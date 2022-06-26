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ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин - РИА Новости, 26.06.2022
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ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин
ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин - РИА Новости, 26.06.2022
ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин
Подразделения ГИБДД Москвы в воскресенье не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили из-за технических работ. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T00:30
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения ГИБДД Москвы в воскресенье не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили из-за технических работ.В четверг в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что подразделения ГИБДД Москвы 26 июня приостановят предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России.В ведомстве отмечали, что гражданам, записавшимся на прием, дадут возможность обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в следующие рабочие дни. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.
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общество, авто, москва, россия, гибдд мвд рф
00:30 26.06.2022
 
ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин

Подразделения ГИБДД Москвы в воскресенье не будут выдавать права и регистрировать машины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД
Оформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Оформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения ГИБДД Москвы в воскресенье не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили из-за технических работ.
В четверг в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что подразделения ГИБДД Москвы 26 июня приостановят предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений из-за технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России.
Сдача на права - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав
В ведомстве отмечали, что гражданам, записавшимся на прием, дадут возможность обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в следующие рабочие дни. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.
 
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