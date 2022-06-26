https://ria.ru/20220626/germaniya-1798166293.html

Германии предрекли мрачные перспективы

Германии предрекли мрачные перспективы - РИА Новости, 26.06.2022

Германии предрекли мрачные перспективы

Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес "к... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T03:32

2022-06-26T03:32

2022-06-26T03:32

в мире

германия

россия

газпром

северный поток

турецкий поток

европа

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и бизнес "к трудным временам", говорится в статье агентства Bloomberg.По оценкам немецкого Бундесбанка, немецкая экономика сократится в 2023 году более чем на 3%, если прекратятся поставки энергоресурсов из России, напоминает агентство. При этом после сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" крупнейшую экономику Европы уже "охватывают опасения"."Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится", - сообщает Bloomberg, отмечая, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий.Местные компании готовятся к длительному сокращению потребления энергии. К примеру, BASF, крупнейший производитель химикатов в Европе, может сократить производство из-за роста стоимости газа, который используется в качестве сырья в производстве и для выработки электроэнергии."Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам", - говорится в статье. Так, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, призвав население экономить деньги и энергию."Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны", - резюмирует Bloomberg."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах.

https://ria.ru/20220625/germaniya-1798071805.html

https://ria.ru/20220625/turbiny-1798025506.html

германия

россия

европа

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в мире, германия, россия, газпром, северный поток, турецкий поток, европа, дмитрий песков (спецпредставитель президента)