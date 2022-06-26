https://ria.ru/20220626/frantsiya-1798223546.html
Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ
Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2022
Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ
Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:36
2022-06-26T14:36
2022-06-26T14:36
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза",- пишет агентство со ссылкой на источник в Елисейском дворце .Также агентство отмечает, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.Ранее британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию. Эти санкции будут распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото. Позже президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
https://radiosputnik.ria.ru/20220626/zoloto-1798209631.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, джо байден, владимир зеленский, сша, франция, россия, g7, санкции в отношении россии
Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ
Рейтер: Франция поддержала запрет на экспорт золота из России