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Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2022
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Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ
Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2022
Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ
Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:36
2022-06-26T14:36
в мире
борис джонсон
джо байден
владимир зеленский
сша
франция
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза",- пишет агентство со ссылкой на источник в Елисейском дворце .Также агентство отмечает, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.Ранее британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию. Эти санкции будут распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото. Позже президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
https://radiosputnik.ria.ru/20220626/zoloto-1798209631.html
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в мире, борис джонсон, джо байден, владимир зеленский, сша, франция, россия, g7, санкции в отношении россии
14:36 26.06.2022
 
Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, сообщили СМИ

Рейтер: Франция поддержала запрет на экспорт золота из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Франция поддерживает запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Франция поддерживает запрет на экспорт российского золота, и теперь это предложение должно быть обсуждено 27 членами Европейского союза",- пишет агентство со ссылкой на источник в Елисейском дворце .
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 12:49В мире
Байден анонсировал отказ стран "Большой семерки" от российского золота
Также агентство отмечает, что Франция не возражает против ограничения цен на российскую нефть, но хочет, чтобы G7 обсудила "ценовой щит", который ограничит цены на нефть и газ для сдерживания инфляции.
Ранее британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит сообщила, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию. Эти санкции будут распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото. Позже президент США Джо Байден подтвердил информацию о том, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России.
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 09:45
Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России
 
В миреБорис ДжонсонДжо БайденВладимир ЗеленскийСШАФранцияРоссияG7Санкции в отношении России
 
 
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