https://ria.ru/20220626/fond-1798217435.html

Правительственный резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей

Правительственный резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.06.2022

Правительственный резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей

Резервный фонд правительства России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 года,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:45

2022-06-26T13:45

2022-06-26T15:16

экономика

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Резервный фонд правительства России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 года, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что резервный фонд правительства необходим для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусматриваются законом о федеральном бюджете на год.Так, в этом году средства уже выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.В начале июня правительство уже внесло в фонд 551,4 миллиарда рублей, в мае его пополняли на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.

https://ria.ru/20220622/pravitelstvo-1797337959.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия