https://ria.ru/20220626/fond-1798217435.html
Правительственный резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей
Правительственный резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.06.2022
Правительственный резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей
Резервный фонд правительства России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 года,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:45
2022-06-26T13:45
2022-06-26T15:16
экономика
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Резервный фонд правительства России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 года, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что резервный фонд правительства необходим для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусматриваются законом о федеральном бюджете на год.Так, в этом году средства уже выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.В начале июня правительство уже внесло в фонд 551,4 миллиарда рублей, в мае его пополняли на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.
https://ria.ru/20220622/pravitelstvo-1797337959.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия
13:45 26.06.2022 (обновлено: 15:16 26.06.2022)
Правительственный резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей
Резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет остатков бюджета
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Резервный фонд правительства России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 года, сообщается
на сайте кабмина.
"Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений", — говорится в релизе.
Отмечается, что резервный фонд правительства
необходим для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусматриваются законом о федеральном бюджете на год.
Так, в этом году средства уже выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.
В начале июня правительство уже внесло в фонд 551,4 миллиарда рублей, в мае его пополняли на 791,6 миллиарда рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.