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МЧС назвало звонки жителям Белгородской области об эвакуации фейком - РИА Новости, 26.06.2022
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МЧС назвало звонки жителям Белгородской области об эвакуации фейком
МЧС назвало звонки жителям Белгородской области об эвакуации фейком - РИА Новости, 26.06.2022
МЧС назвало звонки жителям Белгородской области об эвакуации фейком
Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Белгородской области об эвакуации с приграничных территорий, является фейком, сообщает Главное... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:25
2022-06-26T16:25
владимир путин
россия
белгородская область
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
общество
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БЕЛГОРОД, 26 июн – РИА Новости. Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Белгородской области об эвакуации с приграничных территорий, является фейком, сообщает Главное управление МЧС России по Белгородской области."Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель - посеять панику среди населения", - говорится в сообщении МЧС.По данным управления, звонки жителям региона поступают с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории России.Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220625/uroven-1798037032.html
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владимир путин, россия, белгородская область, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр, общество
16:25 26.06.2022
 
МЧС назвало звонки жителям Белгородской области об эвакуации фейком

Управление МЧС по Белгородской области назвало звонки жителям региона об эвакуации фейком

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкМесто падения осколков снаряда в селе Солохи в Белгородской области
Место падения осколков снаряда в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Место падения осколков снаряда в селе Солохи в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 июн – РИА Новости. Информация, поступающая по телефону и в мессенджерах жителям Белгородской области об эвакуации с приграничных территорий, является фейком, сообщает Главное управление МЧС России по Белгородской области.
"Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель - посеять панику среди населения", - говорится в сообщении МЧС.
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По данным управления, звонки жителям региона поступают с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории России.
Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Приграничные села Белгородской области неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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