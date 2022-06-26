11:43 26.06.2022 (обновлено: 11:47 26.06.2022)
Подругу Эпштейна Максвелл поместили под надзор
CNN: подругу миллиардера Эпштейна Максвелл поместили под надзор для предотвращения суицида
© AP Photo / Chris IsonГилейн Максвелл
© AP Photo / Chris Ison
Гилейн Максвелл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Подруга покойного миллиардера Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл помещена под надзор с целью предотвращения самоубийства за несколько дней до назначенной даты вынесения приговора по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает телеканал CNN.
Ожидается, что федеральный окружной суд Манхэттена вынесет приговор Гилейн 28 июня. Ранее федеральные прокуроры направили судье письмо, в котором отметили "полное отсутствие раскаяния" у Гилейн и призвали судью приговорить подругу Эпштейна к тюремному заключению сроком от 30 до 55 лет за ее "инструментальную роль в ужасных сексуальных надругательствах над многими девочками-подростками".
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По данным телеканала, адвокат Максвелл Бобби Штернхайм отправила письмо судье, отметив, что в пятницу Максвелл, находящаяся в федеральном следственном изоляторе в Бруклине, была помещена в одиночную камеру без проведения психологической оценки. При этом обвиняемой нельзя даже иметь при себе бумагу и ручку. Кроме того, Максвелл запрещается просматривать юридические документы, поэтому женщина не может подготовиться к вынесению приговора.
"Если Максвелл останется под надзором для предотвращения самоубийства, ей будет запрещено просматривать юридические материалы до вынесения приговора, она будет лишена сна и достаточного времени для встречи и совещания с адвокатом, в понедельник мы официально перейдем к отсрочке", - цитирует телеканал письмо Штернхайм.
Как отмечает адвокат, психолог осмотрел Максвелл в субботу и определил, что обвиняемая не склонна к самоубийству.
В конце декабря 2021 года присяжные признали Максвелл виновной по пяти пунктам обвинения из шести, наиболее серьезный из которых – торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Подруга Эпштейна была оправдана лишь по второму пункту обвинения – побуждение несовершеннолетних пересекать границы штатов.
Обвинения Максвелл были выдвинуты почти год спустя после смерти в тюрьме обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю Джеффри Эпштейна. Он был арестован в июле 2019 года по подозрению в том, что привлекал девочек к оказанию сексуальных услуг известным и высокопоставленным людям и сам совершал преступления против несовершеннолетних. Суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог, однако вскоре его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.
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