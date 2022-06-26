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На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями
На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 26.06.2022
На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями
Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:33
2022-06-26T12:33
2022-06-26T12:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает столичный департамент транспорта."На улице Гиляровского, 54, столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, движение не затруднено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями
На улице Гиляровского в Москве столкнулись три автомобиля, один перевернулся
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает
столичный департамент транспорта.
"На улице Гиляровского, 54, столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, движение не затруднено.