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На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 26.06.2022
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На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями
На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 26.06.2022
На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями
Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:33
2022-06-26T12:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает столичный департамент транспорта."На улице Гиляровского, 54, столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, движение не затруднено.
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происшествия, москва
12:33 26.06.2022
 
На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями

На улице Гиляровского в Москве столкнулись три автомобиля, один перевернулся

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает столичный департамент транспорта.
"На улице Гиляровского, 54, столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, движение не затруднено.
 
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