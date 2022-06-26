https://ria.ru/20220626/dtp-1798206883.html

На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями

На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 26.06.2022

На улице Гиляровского в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями

Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:33

2022-06-26T12:33

2022-06-26T12:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на улице Гиляровского, 54, один из них опрокинулся, сообщает столичный департамент транспорта."На улице Гиляровского, 54, столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, движение не затруднено.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва