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Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец - РИА Новости, 26.06.2022
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Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец
Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец - РИА Новости, 26.06.2022
Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец
Автомобиль сбил пешеходов в Борском районе, погиб младенец, пострадавшая девочка в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:55
2022-06-26T10:55
происшествия
борский район
россия
renault logan
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Автомобиль сбил пешеходов в Борском районе, погиб младенец, пострадавшая девочка в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.По предварительной информации, 25 июня около 19.20 в Борском районе женщина-водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, выехала на обочину и наехала на пешеходов, двигавшихся в попутном направлении."В результате ДТП ребёнок 2022 года рождения от полученных травм скончался, девочка 2012 года госпитализирована", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Проводится расследование.Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик- Гусейнов, в результате наезда автомобиля на пешеходов около села Спасское всего пострадали четыре человека, из них трое детей.Он добавил, что ещё одному ребенку помощь была оказана на месте, в госпитализации он не нуждался.
https://ria.ru/20220620/dtp-1796759490.html
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борский район
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происшествия, борский район, россия, renault logan
10:55 26.06.2022
 
Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец

Автомобиль сбил пешеходов под Нижним Новгородом, погиб младенец, пострадала девочка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Автомобиль сбил пешеходов в Борском районе, погиб младенец, пострадавшая девочка в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По предварительной информации, 25 июня около 19.20 в Борском районе женщина-водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, выехала на обочину и наехала на пешеходов, двигавшихся в попутном направлении.
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В Москве таксист проехал на красный и сбил трех пешеходов
"В результате ДТП ребёнок 2022 года рождения от полученных травм скончался, девочка 2012 года госпитализирована", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Проводится расследование.
Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик- Гусейнов, в результате наезда автомобиля на пешеходов около села Спасское всего пострадали четыре человека, из них трое детей.
"Один ребёнок (1 месяц) умер в машине скорой медицинской помощи. Один ребёнок эвакуирован в Борскую ЦРБ, состояние стабильное, отпущен под амбулаторное наблюдение", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ещё одному ребенку помощь была оказана на месте, в госпитализации он не нуждался.
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ПроисшествияБорский районРоссияRenault Logan
 
 
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