https://ria.ru/20220626/dtp-1798194040.html

Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец

Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец - РИА Новости, 26.06.2022

Под Нижним Новгородом автомобиль сбил пешеходов, погиб младенец

Автомобиль сбил пешеходов в Борском районе, погиб младенец, пострадавшая девочка в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:55

2022-06-26T10:55

2022-06-26T10:55

происшествия

борский район

россия

renault logan

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Автомобиль сбил пешеходов в Борском районе, погиб младенец, пострадавшая девочка в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.По предварительной информации, 25 июня около 19.20 в Борском районе женщина-водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, выехала на обочину и наехала на пешеходов, двигавшихся в попутном направлении."В результате ДТП ребёнок 2022 года рождения от полученных травм скончался, девочка 2012 года госпитализирована", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Проводится расследование.Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик- Гусейнов, в результате наезда автомобиля на пешеходов около села Спасское всего пострадали четыре человека, из них трое детей.Он добавил, что ещё одному ребенку помощь была оказана на месте, в госпитализации он не нуждался.

https://ria.ru/20220620/dtp-1796759490.html

https://ria.ru/20220309/dtp-1777241551.html

борский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, борский район, россия, renault logan