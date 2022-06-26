https://ria.ru/20220626/dtp-1798186822.html

В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек - РИА Новости, 26.06.2022

В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии, в том числе пятеро госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:34

2022-06-26T10:34

2022-06-26T10:34

происшествия

россия

республика бурятия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии, в том числе пятеро госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба Минздрава России."В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, по оперативным данным, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять пострадавших - все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.Семь пострадавших, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов, уточнили в пресс-службе.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220624/dtp-1797753488.html

россия

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика бурятия