https://ria.ru/20220626/dtp-1798186822.html
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек - РИА Новости, 26.06.2022
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии, в том числе пятеро госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:34
2022-06-26T10:34
2022-06-26T10:34
происшествия
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии, в том числе пятеро госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба Минздрава России."В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, по оперативным данным, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять пострадавших - все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.Семь пострадавших, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов, уточнили в пресс-службе.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220624/dtp-1797753488.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика бурятия
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии, в том числе пятеро госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В результате столкновения автобуса с грузовиком в Бурятии, по оперативным данным, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять пострадавших - все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Семь пострадавших, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно и находятся под наблюдением специалистов, уточнили в пресс-службе.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Федерального центра медицины катастроф Минздрава России
, отметили в министерстве.