https://ria.ru/20220626/dtp-1798174280.html

Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась

Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась - РИА Новости, 26.06.2022

Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась

Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в сарай в селе в Самарской области, водитель и четыре пассажира погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:26

2022-06-26T08:26

2022-06-26T08:27

происшествия

авто

самарская область

opel astra

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САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в сарай в селе в Самарской области, водитель и четыре пассажира погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, авария произошла в 2.15 (1.15 мск) в воскресенье в селе Камышла на улице Нагорной. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. По информации ГУМЧС по Самарской области, после аварии возник пожар, его потушили в 3.05 (2.05 мск) на площади 25 квадратных метров."В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220613/dtp-1795004709.html

самарская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, самарская область, opel astra