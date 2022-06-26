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Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась - РИА Новости, 26.06.2022
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Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась - РИА Новости, 26.06.2022
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась
Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в сарай в селе в Самарской области, водитель и четыре пассажира погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:26
2022-06-26T08:27
происшествия
авто
самарская область
opel astra
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САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в сарай в селе в Самарской области, водитель и четыре пассажира погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, авария произошла в 2.15 (1.15 мск) в воскресенье в селе Камышла на улице Нагорной. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. По информации ГУМЧС по Самарской области, после аварии возник пожар, его потушили в 3.05 (2.05 мск) на площади 25 квадратных метров."В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, авто, самарская область, opel astra
08:26 26.06.2022 (обновлено: 08:27 26.06.2022)
 
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась

Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась, погибли пять человек

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в сарай в селе в Самарской области, водитель и четыре пассажира погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации полиции, авария произошла в 2.15 (1.15 мск) в воскресенье в селе Камышла на улице Нагорной. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. По информации ГУМЧС по Самарской области, после аварии возник пожар, его потушили в 3.05 (2.05 мск) на площади 25 квадратных метров.
"В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияАвтоСамарская областьOpel Astra
 
 
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