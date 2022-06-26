https://ria.ru/20220626/dtp-1798174280.html
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась - РИА Новости, 26.06.2022
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась
Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в сарай в селе в Самарской области, водитель и четыре пассажира погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:26
2022-06-26T08:26
2022-06-26T08:27
происшествия
авто
самарская область
opel astra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_16f5045364353b328237f46666bab33d.jpg
САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в сарай в селе в Самарской области, водитель и четыре пассажира погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, авария произошла в 2.15 (1.15 мск) в воскресенье в селе Камышла на улице Нагорной. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. По информации ГУМЧС по Самарской области, после аварии возник пожар, его потушили в 3.05 (2.05 мск) на площади 25 квадратных метров."В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220613/dtp-1795004709.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3bdb4cd4857ce0b649eb4504d0f1b515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, самарская область, opel astra
08:26 26.06.2022 (обновлено: 08:27 26.06.2022)
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась
Под Самарой легковушка съехала в кювет и загорелась, погибли пять человек