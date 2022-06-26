https://ria.ru/20220626/drony-1798209425.html

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2022

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО, сообщили в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T12:48

2022-06-26T12:48

2022-06-26T12:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.Также за сутки российская ПВО сбила 19 снарядов РСЗО в Харьковской области, ДНР и в районе острова Змеиный.

https://ria.ru/20220626/udary-1798208433.html

харьковская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины