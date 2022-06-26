https://ria.ru/20220626/drony-1798209425.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО, сообщили в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:48
2022-06-26T12:48
2022-06-26T12:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.Также за сутки российская ПВО сбила 19 снарядов РСЗО в Харьковской области, ДНР и в районе острова Змеиный.
https://ria.ru/20220626/udary-1798208433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 19 снарядов РСЗО