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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/drony-1798209425.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 26.06.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО, сообщили в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:48
2022-06-26T12:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.Также за сутки российская ПВО сбила 19 снарядов РСЗО в Харьковской области, ДНР и в районе острова Змеиный.
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харьковская область
донецкая народная республика
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
12:48 26.06.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 19 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.
Также за сутки российская ПВО сбила 19 снарядов РСЗО в Харьковской области, ДНР и в районе острова Змеиный.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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