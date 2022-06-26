https://ria.ru/20220626/donetsk-1798228634.html
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:20
2022-06-26T15:20
2022-06-26T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:101:2994:1785_1920x0_80_0_0_285b9b7a6cf1c9745ef685847f4c57c7.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html
донецк (днр)
кировский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc5b379cf059568cf32c8b959e60011a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), кировский район, украина
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка