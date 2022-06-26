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Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:20
2022-06-26T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html
донецк (днр)
кировский район
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина
15:20 26.06.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град".
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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