https://ria.ru/20220626/donetsk-1798228634.html

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:20

2022-06-26T15:20

2022-06-26T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье дважды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град".

https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина