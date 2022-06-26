https://ria.ru/20220626/donetsk-1798212192.html

Украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска в воскресенье обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:05

2022-06-26T13:05

2022-06-26T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 12.35 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220625/donetsk-1798125803.html

https://ria.ru/20220626/donbass-1798210692.html

донецк (днр)

кировский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина