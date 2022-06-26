https://ria.ru/20220626/donetsk-1798212192.html
Украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в воскресенье обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:05
2022-06-26T13:05
2022-06-26T13:05
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 12.35 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Горловка.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220625/donetsk-1798125803.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина
Украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку
В ДНР заявили, что украинские войска вновь выпустили 20 ракет из "Града"