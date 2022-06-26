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Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donetsk-1798204330.html
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:10
2022-06-26T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:48 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.За сутки ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, ранен один мирный житель, повреждено 21 здание и один объект гражданской инфраструктуры.Всего за 130 дней эскалации погибли 199 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798195843.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина
12:10 26.06.2022 (обновлено: 12:58 26.06.2022)
 
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка
Жилой дом в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:48 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
За сутки ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, ранен один мирный житель, повреждено 21 здание и один объект гражданской инфраструктуры.
Всего за 130 дней эскалации погибли 199 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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