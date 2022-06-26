https://ria.ru/20220626/donetsk-1798204330.html
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:10
2022-06-26T12:10
2022-06-26T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:48 (совпадает с мск) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.За сутки ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, ранен один мирный житель, повреждено 21 здание и один объект гражданской инфраструктуры.Всего за 130 дней эскалации погибли 199 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798195843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина
12:10 26.06.2022 (обновлено: 12:58 26.06.2022)
Украинские войска выпустили 20 ракет по Донецку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"