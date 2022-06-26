https://ria.ru/20220626/donetsk-1798199108.html

Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко

Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко - РИА Новости, 26.06.2022

Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко

Жители Донецка несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко в годовщину дня его рождения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022

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2022-06-26T11:21

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Жители Донецка несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко в годовщину дня его рождения, передаёт корреспондент РИА Новости.Сегодня первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 46 лет.С самого утра жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко, где сооружен мемориальный комплекс.Из-за угрозы обстрелов города массовые мероприятия отменены из соображения безопасности.Александр Захарченко стоял у истоков зашиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.

https://ria.ru/20220525/zakharchenko-1790686601.html

https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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В Донецке несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Захарченко В Донбассе сегодня вспоминают Александра Захарченко - первому главе ДНР, погибшему в результате теракта, сегодня должно было исполниться 46 лет 2022-06-26T11:21 true PT1M26S

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Дарья Буймова

в мире, александр захарченко, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс