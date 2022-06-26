https://ria.ru/20220626/donetsk-1798199108.html
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко - РИА Новости, 26.06.2022
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко
Жители Донецка несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко в годовщину дня его рождения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:21
2022-06-26T11:21
2022-06-26T12:31
в мире
александр захарченко
донецк (днр)
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донбасс
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Жители Донецка несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко в годовщину дня его рождения, передаёт корреспондент РИА Новости.Сегодня первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 46 лет.С самого утра жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко, где сооружен мемориальный комплекс.Из-за угрозы обстрелов города массовые мероприятия отменены из соображения безопасности.Александр Захарченко стоял у истоков зашиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.
https://ria.ru/20220525/zakharchenko-1790686601.html
https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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В Донецке несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Захарченко
В Донбассе сегодня вспоминают Александра Захарченко - первому главе ДНР, погибшему в результате теракта, сегодня должно было исполниться 46 лет
2022-06-26T11:21
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александр захарченко, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
11:21 26.06.2022 (обновлено: 12:31 26.06.2022)
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко в годовщину дня его рождения