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Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко - РИА Новости, 26.06.2022
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Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко - РИА Новости, 26.06.2022
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко
Жители Донецка несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко в годовщину дня его рождения, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:21
2022-06-26T12:31
в мире
александр захарченко
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Жители Донецка несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко в годовщину дня его рождения, передаёт корреспондент РИА Новости.Сегодня первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 46 лет.С самого утра жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко, где сооружен мемориальный комплекс.Из-за угрозы обстрелов города массовые мероприятия отменены из соображения безопасности.Александр Захарченко стоял у истоков зашиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.
https://ria.ru/20220525/zakharchenko-1790686601.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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В Донецке несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Захарченко
В Донбассе сегодня вспоминают Александра Захарченко - первому главе ДНР, погибшему в результате теракта, сегодня должно было исполниться 46 лет
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РИА Новости
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в мире, александр захарченко, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
11:21 26.06.2022 (обновлено: 12:31 26.06.2022)
 
Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко

Жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко в годовщину дня его рождения

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Жители Донецка несут цветы к месту гибели первого главы ДНР Александра Захарченко в годовщину дня его рождения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сегодня первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 46 лет.
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:37Специальная военная операция на Украине
В Брянске назовут улицу в честь Александра Захарченко
С самого утра жители Донецка несут цветы к месту гибели Захарченко, где сооружен мемориальный комплекс.
Из-за угрозы обстрелов города массовые мероприятия отменены из соображения безопасности.
Александр Захарченко стоял у истоков зашиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.
Церемония открытия памятника экс-главе ДНР Александру Захарченко в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 21:08
В Шахтерске установили памятник первому главе ДНР Захарченко
 
В миреАлександр ЗахарченкоДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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