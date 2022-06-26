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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку, выпустив 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:34

2022-06-26T13:34

2022-06-26T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

украина

красногоровка

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку, выпустив 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 13.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220626/dolomitnoe-1798214928.html

старомихайловка

украина

красногоровка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, старомихайловка, украина, красногоровка