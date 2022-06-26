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Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T12:52
2022-06-26T12:52
2022-06-26T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном обстреле Горловки снарядами калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220626/donbass-1798184980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 152 миллиметра