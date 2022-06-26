Рейтинг@Mail.ru
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donbass-1798181790.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 26.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:05
2022-06-26T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
иван филипоненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797693700_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9d0df59d322fd83a62fd6aa4574a51c2.jpg
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава; пять бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.Отмечается, что восемь украинских военных "приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни".
https://ria.ru/20220625/azot-1798136565.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797693700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a289d447001a2ef57db5955c4ee0d167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, иван филипоненко
10:05 26.06.2022 (обновлено: 10:24 26.06.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных, восемь человек сложили оружие

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава; пять бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.
Отмечается, что восемь украинских военных "приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни".
Здания химического комбината Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 20:29Специальная военная операция на Украине
Территорию "Азота" контролирует Народная милиция ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаИван Филипоненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала