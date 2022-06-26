https://ria.ru/20220626/donbass-1798181790.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 26.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных

Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:05

2022-06-26T10:05

2022-06-26T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

иван филипоненко

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава; пять бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.Отмечается, что восемь украинских военных "приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни".

https://ria.ru/20220625/azot-1798136565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, иван филипоненко