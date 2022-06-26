https://ria.ru/20220626/donbass-1798181790.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 26.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:05
2022-06-26T10:05
2022-06-26T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
иван филипоненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797693700_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9d0df59d322fd83a62fd6aa4574a51c2.jpg
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава; пять бронетранспортеров; четыре единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции Ивана Филипоненко, которое опубликовано в Telegram-канале.Отмечается, что восемь украинских военных "приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни".
https://ria.ru/20220625/azot-1798136565.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797693700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a289d447001a2ef57db5955c4ee0d167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, иван филипоненко
10:05 26.06.2022 (обновлено: 10:24 26.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 40 украинских военных, восемь человек сложили оружие