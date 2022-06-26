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В Бельгии предупредили ЕС об "эффекте домино" из-за проблем с газом - РИА Новости, 26.06.2022
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В Бельгии предупредили ЕС об "эффекте домино" из-за проблем с газом
В Бельгии предупредили ЕС об "эффекте домино" из-за проблем с газом - РИА Новости, 26.06.2022
В Бельгии предупредили ЕС об "эффекте домино" из-за проблем с газом
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об "эффекте домино" для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа, сообщает... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T02:17
2022-06-26T02:17
германия
россия
украина
бельгия
евросоюз
природный газ
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об "эффекте домино" для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа, сообщает немецкий телеканал N-TV.Он напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности.В ФРГ в минувшую среду активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было.
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германия, россия, украина, бельгия, евросоюз, природный газ, в мире
02:17 26.06.2022
 
В Бельгии предупредили ЕС об "эффекте домино" из-за проблем с газом

Премьер Бельгии де Кро заявил об "эффекте домино" для ЕС из-за проблем с газом в Германии

© Fotolia / chingchingДомино
Домино - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Fotolia / chingching
Домино. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предупредил об "эффекте домино" для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа, сообщает немецкий телеканал N-TV.
"Если у Германии начнутся трудности, это окажет огромное влияние на все остальные европейские страны", - заявил политик.
Он напомнил, что в настоящее время Германия – единственная страна, признавшая, что ей, возможно придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. По его словам, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности.
В ФРГ в минувшую среду активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.
Компрессорная станция Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
01:10
Пушков выступил с предупреждением для Германии
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было.
 
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