https://ria.ru/20220626/dolomitnoe-1798214928.html

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:25

2022-06-26T13:25

2022-06-26T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

днр

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка - населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, днр