https://ria.ru/20220626/dolomitnoe-1798214928.html
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:25
2022-06-26T13:25
2022-06-26T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка - населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, днр
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Доломитному в ДНР