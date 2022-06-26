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В США заявили о нескольких часах до дефолта России - РИА Новости, 27.06.2022
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В США заявили о нескольких часах до дефолта России
В США заявили о нескольких часах до дефолта России - РИА Новости, 27.06.2022
В США заявили о нескольких часах до дефолта России
Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около ста миллионов долларов просроченных платежей по... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-26T17:40
2022-06-27T00:20
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около ста миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям и если деньги не поступят на счета, то инвесторы могут зафиксировать технический "отказ от выполнения обязательств".Россия не будет объявлять о дефолте сама, пишет СМИ. Агентство называет эту ситуацию уникальной, поскольку у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность."Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году", — говорится в статье.В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, позволявшую держателям облигаций получать платежи. Срок ее действия истек 25 мая: Citibank отказался выполнять функции платежного агентства по долларовым долговым бумагам, и Минфин передал эту возможность Национальному расчетному депозитарию.Российское ведомство заранее перечислило средства на выплату купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, которые должны были быть произведены 27 мая. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Bloomberg 29 мая утверждал, что эти средства, предположительно, не дошли до инвесторов.Глава Минфина Антон Силуанов после этого пообещал, что Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. Россия — надежный заемщик и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад попытается мешать; у Москвы достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил министр. Силуанов добавил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.Создание искусственных преград для обслуживания российских облигаций Силуанов назвал фарсом и предупредил о серьезных последствиях для всего мира. По мнению главы Минфина, объявление дефолта нужно Западу, чтобы взыскать замороженные резервы ЦБ. Силуанов также заявил, что в данной ситуации "дефолтом" правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств.
https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797987221.html
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экономика, россия, сша, санкции в отношении россии
17:40 26.06.2022 (обновлено: 00:20 27.06.2022)
 
В США заявили о нескольких часах до дефолта России

Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около ста миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям и если деньги не поступят на счета, то инвесторы могут зафиксировать технический "отказ от выполнения обязательств".
Россия не будет объявлять о дефолте сама, пишет СМИ. Агентство называет эту ситуацию уникальной, поскольку у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.
"Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году", — говорится в статье.
В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, позволявшую держателям облигаций получать платежи. Срок ее действия истек 25 мая: Citibank отказался выполнять функции платежного агентства по долларовым долговым бумагам, и Минфин передал эту возможность Национальному расчетному депозитарию.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций
Российское ведомство заранее перечислило средства на выплату купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, которые должны были быть произведены 27 мая. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Bloomberg 29 мая утверждал, что эти средства, предположительно, не дошли до инвесторов.
Глава Минфина Антон Силуанов после этого пообещал, что Россия предложит инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. Россия — надежный заемщик и будет пытаться рассчитаться с внешними долгами, даже если Запад попытается мешать; у Москвы достаточно валюты и ресурсов для оплат по долгу, отметил министр. Силуанов добавил, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.
Создание искусственных преград для обслуживания российских облигаций Силуанов назвал фарсом и предупредил о серьезных последствиях для всего мира. По мнению главы Минфина, объявление дефолта нужно Западу, чтобы взыскать замороженные резервы ЦБ. Силуанов также заявил, что в данной ситуации "дефолтом" правильно признать отказ иностранных финансовых посредников от исполнения своих обязательств.
Президент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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ЭкономикаРоссияСШАСанкции в отношении России
 
 
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