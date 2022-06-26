Депутат Госдумы прокомментировал демонтаж памятника Пушкину в Чернигове
Депутат Бурлаков о демонтаже памятника Пушкину в Чернигове: Украина идет к антицивилизации
Памятник Александру Пушкину в Чернигове. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков, комментируя решение о демонтаже памятника Александру Пушкину в Чернигове, заявил, что безграничная ненависть ко всему русскому постепенно ведет Украину к "антицивилизации".
Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в украинском минкульте. Больше всего в списке памятников в Киеве – 32. В Чернигове собираются демонтировать памятник Александру Пушкину, в Житомирской области - братскую могилу борцов за восстановление советской власти, памятник в честь освобождения Житомира от фашистских захватчиков.
"Безграничная ненависть ко всему русскому постепенно ведет Украину к антицивилизации. Я не верю, что человек, который не читал произведений Пушкина, может мыслить и развиваться на том же уровне, что и все те, кто знаком с творчеством Александра Сергеевича", - сообщил Бурлаков РИА Новости.
Также он напомнил Владимиру Зеленскому, что тот сам не так давно еще занимался творчеством и "Пушкина явно читал".
"Война с Александром Сергеевичем началась на Украине давно. После Майдана стали потихоньку переименовывать улицы и скверы, названные в честь великого писателя. Тогда же вандалы стали вести борьбу с памятниками. Но афишировать эту информацию тогда побаивались, в том числе из-за осуждения Запада. Сейчас же все это варварство происходит открыто и не находит осуждения в мире. Видимо теперь можно даже деградировать назло русским. Коротко я бы это назвал - дурь, возведённая в ранг культа", - также сообщил парламентарий.