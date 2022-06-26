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Депутат Госдумы прокомментировал демонтаж памятника Пушкину в Чернигове - РИА Новости, 26.06.2022
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Депутат Госдумы прокомментировал демонтаж памятника Пушкину в Чернигове
Депутат Госдумы прокомментировал демонтаж памятника Пушкину в Чернигове - РИА Новости, 26.06.2022
Депутат Госдумы прокомментировал демонтаж памятника Пушкину в Чернигове
Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков, комментируя решение о демонтаже памятника Александру Пушкину в Чернигове, заявил, что безграничная ненависть ко... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:44
2022-06-26T15:44
в мире
александр пушкин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков, комментируя решение о демонтаже памятника Александру Пушкину в Чернигове, заявил, что безграничная ненависть ко всему русскому постепенно ведет Украину к "антицивилизации".Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в украинском минкульте. Больше всего в списке памятников в Киеве – 32. В Чернигове собираются демонтировать памятник Александру Пушкину, в Житомирской области - братскую могилу борцов за восстановление советской власти, памятник в честь освобождения Житомира от фашистских захватчиков."Безграничная ненависть ко всему русскому постепенно ведет Украину к антицивилизации. Я не верю, что человек, который не читал произведений Пушкина, может мыслить и развиваться на том же уровне, что и все те, кто знаком с творчеством Александра Сергеевича", - сообщил Бурлаков РИА Новости.Также он напомнил Владимиру Зеленскому, что тот сам не так давно еще занимался творчеством и "Пушкина явно читал"."Война с Александром Сергеевичем началась на Украине давно. После Майдана стали потихоньку переименовывать улицы и скверы, названные в честь великого писателя. Тогда же вандалы стали вести борьбу с памятниками. Но афишировать эту информацию тогда побаивались, в том числе из-за осуждения Запада. Сейчас же все это варварство происходит открыто и не находит осуждения в мире. Видимо теперь можно даже деградировать назло русским. Коротко я бы это назвал - дурь, возведённая в ранг культа", - также сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20220617/kherson-1795991562.html
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в мире, александр пушкин, владимир зеленский, украина
15:44 26.06.2022
 
Депутат Госдумы прокомментировал демонтаж памятника Пушкину в Чернигове

Депутат Бурлаков о демонтаже памятника Пушкину в Чернигове: Украина идет к антицивилизации

CC BY-SA 3.0 / Test-off / Памятник Пушкину в ЧерниговеПамятник Александру Пушкину в Чернигове
Памятник Александру Пушкину в Чернигове - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Test-off / Памятник Пушкину в Чернигове
Памятник Александру Пушкину в Чернигове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков, комментируя решение о демонтаже памятника Александру Пушкину в Чернигове, заявил, что безграничная ненависть ко всему русскому постепенно ведет Украину к "антицивилизации".
Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в украинском минкульте. Больше всего в списке памятников в Киеве – 32. В Чернигове собираются демонтировать памятник Александру Пушкину, в Житомирской области - братскую могилу борцов за восстановление советской власти, памятник в честь освобождения Житомира от фашистских захватчиков.
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"Безграничная ненависть ко всему русскому постепенно ведет Украину к антицивилизации. Я не верю, что человек, который не читал произведений Пушкина, может мыслить и развиваться на том же уровне, что и все те, кто знаком с творчеством Александра Сергеевича", - сообщил Бурлаков РИА Новости.
Также он напомнил Владимиру Зеленскому, что тот сам не так давно еще занимался творчеством и "Пушкина явно читал".
"Война с Александром Сергеевичем началась на Украине давно. После Майдана стали потихоньку переименовывать улицы и скверы, названные в честь великого писателя. Тогда же вандалы стали вести борьбу с памятниками. Но афишировать эту информацию тогда побаивались, в том числе из-за осуждения Запада. Сейчас же все это варварство происходит открыто и не находит осуждения в мире. Видимо теперь можно даже деградировать назло русским. Коротко я бы это назвал - дурь, возведённая в ранг культа", - также сообщил парламентарий.
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