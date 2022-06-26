https://ria.ru/20220626/chechnya-1798281675.html

Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине

Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 26.06.2022

Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды участникам специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T23:17

2022-06-26T23:17

2022-06-26T23:17

владимир путин

украина

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

донбасс

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ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды участникам специальной военной операции на Украине."В воскресенье я встретился с командирами и бойцами наших спецподразделений, в том числе и с участниками специальной военной операции на Украине. Мы тепло пообщались в неформальной обстановке, обсудили достигнутые успехи и выработали более эффективные подходы для достижения новых побед. Я с большим удовольствием наградил отличившихся в деле защиты интересов Отечества", - написал Кадыров в Telegram.Он отметил, что за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, восемь бойцов удостоились высшей награды Чеченской Республики - ордена Кадырова: Сайдарханов Ахмед, Солтаев Ахмед, Агуев Исмаил, Мусаев Али, Арсиев Магомед, Лорсанов Сайди, Мудуев Хасейн и Ганшаев Исмаил."Анзор Бисаев, Магомед Тушаев, Хизриев Адам, Докашев Зелимхан и Рашаев Султан удостоились медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР". Кроме того, вручил Благодарственное письмо главы Чеченской Республики дорогому брату, начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипу Делимханову", - добавил Кадыров.По словам Кадырова, в ходе встречи он получил трофейный автомат американского образца, изъятый у украинских нацистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/voennyy-1798019127.html

https://ria.ru/20220622/ordena-1797440083.html

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владимир путин, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс