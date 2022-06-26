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Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
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Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине
Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды участникам специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:17
2022-06-26T23:17
владимир путин
украина
россия
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донбасс
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ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды участникам специальной военной операции на Украине."В воскресенье я встретился с командирами и бойцами наших спецподразделений, в том числе и с участниками специальной военной операции на Украине. Мы тепло пообщались в неформальной обстановке, обсудили достигнутые успехи и выработали более эффективные подходы для достижения новых побед. Я с большим удовольствием наградил отличившихся в деле защиты интересов Отечества", - написал Кадыров в Telegram.Он отметил, что за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, восемь бойцов удостоились высшей награды Чеченской Республики - ордена Кадырова: Сайдарханов Ахмед, Солтаев Ахмед, Агуев Исмаил, Мусаев Али, Арсиев Магомед, Лорсанов Сайди, Мудуев Хасейн и Ганшаев Исмаил."Анзор Бисаев, Магомед Тушаев, Хизриев Адам, Докашев Зелимхан и Рашаев Султан удостоились медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР". Кроме того, вручил Благодарственное письмо главы Чеченской Республики дорогому брату, начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипу Делимханову", - добавил Кадыров.По словам Кадырова, в ходе встречи он получил трофейный автомат американского образца, изъятый у украинских нацистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220624/voennyy-1798019127.html
https://ria.ru/20220622/ordena-1797440083.html
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владимир путин, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс
23:17 26.06.2022
 
Глава Чечни вручил награды участникам спецоперации на Украине

Кадыров вручил награды участникам спецоперации на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды участникам специальной военной операции на Украине.
"В воскресенье я встретился с командирами и бойцами наших спецподразделений, в том числе и с участниками специальной военной операции на Украине. Мы тепло пообщались в неформальной обстановке, обсудили достигнутые успехи и выработали более эффективные подходы для достижения новых побед. Я с большим удовольствием наградил отличившихся в деле защиты интересов Отечества", - написал Кадыров в Telegram.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 23:12Специальная военная операция на Украине
Кадыров показал видео с украинским военным, перешедшим на сторону России
Он отметил, что за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, восемь бойцов удостоились высшей награды Чеченской Республики - ордена Кадырова: Сайдарханов Ахмед, Солтаев Ахмед, Агуев Исмаил, Мусаев Али, Арсиев Магомед, Лорсанов Сайди, Мудуев Хасейн и Ганшаев Исмаил.
"Анзор Бисаев, Магомед Тушаев, Хизриев Адам, Докашев Зелимхан и Рашаев Султан удостоились медали "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР". Кроме того, вручил Благодарственное письмо главы Чеченской Республики дорогому брату, начальнику управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарипу Делимханову", - добавил Кадыров.
По словам Кадырова, в ходе встречи он получил трофейный автомат американского образца, изъятый у украинских нацистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 22:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине
 
Владимир ПутинУкраинаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Донбасс
 
 
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