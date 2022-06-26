https://ria.ru/20220626/bayrak-1798224868.html
Украинские войска обстреляли поселок Байрак в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Байрак в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли поселок Байрак в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Байрак в ДНР, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:47
2022-06-26T14:47
2022-06-26T14:47
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Байрак в ДНР, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Байрак: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220624/voennobyazannye-1797782371.html
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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли поселок Байрак в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили семь снарядов по поселку Байрак