https://ria.ru/20220626/bayrak-1798224868.html

Украинские войска обстреляли поселок Байрак в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Байрак в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли поселок Байрак в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Байрак в ДНР, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:47

2022-06-26T14:47

2022-06-26T14:47

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Байрак в ДНР, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Байрак: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220624/voennobyazannye-1797782371.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины