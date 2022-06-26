16:50 26.06.2022 (обновлено: 18:05 26.06.2022)
В конгрессе США заявили, что Байден утратил доверие из-за лжи о России
Конгрессмен Уолтц: Байден утратил доверие американского народа из-за лжи о России
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Жители Соединенных Штатов не верят рассказам главы Белого дома Джо Байдена о том, что высокую инфляцию в стране спровоцировала Россия. Об этом заявил конгрессмен Майк Уолтц в интервью Newsmax.
По словам политика, стратегия демократов заключается в том, чтобы обвинить российского президента Владимира Путина, бывшего американского лидера Дональда Трампа, республиканцев и весь народ, лишь бы снять с себя ответственность за экономический кризис в стране.
"Американцы могли на свои деньги купить намного больше товаров в прошлом году, чем в нынешнем. Теперь уровень их жизни падает. И тем не менее виноваты все, кроме демократов", — сыронизировал Уолтц.
Ранее Байден назвал инфляцию в Штатах "путинским подорожанием" и связал негативные тенденции в экономике государства с украинским кризисом. Российский президент, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5%, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад его можно было купить за три доллара. Попытки властей противостоять обнищанию населения не принесли ощутимых результатов.