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На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей - РИА Новости, 26.06.2022
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На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей
На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей - РИА Новости, 26.06.2022
На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей
Несколько сотен мирных жителей остаются на химкомбинате "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:19
2022-06-26T22:16
северодонецк
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
россия
игорь конашенков
владимир путин
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Несколько сотен мирных жителей остаются на химкомбинате "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер.По его словам, пока эвакуировать людей из бомбоубежища небезопасно, но при первой возможности их выведут с территории комбината.В воскресенье посол республики в России Родион Мирошник сообщил, что бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с "Азота".Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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северодонецк, в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия, игорь конашенков, владимир путин
21:19 26.06.2022 (обновлено: 22:16 26.06.2022)
 
На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей

На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкТерритория завода "Азот" в Северодонецке
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Территория завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Несколько сотен мирных жителей остаются на химкомбинате "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер.

"На территории завода "Азот", который находится в Северодонецке, остаются еще мирные жители — порядка 500 человек", — сказал он.

По его словам, пока эвакуировать людей из бомбоубежища небезопасно, но при первой возможности их выведут с территории комбината.
В воскресенье посол республики в России Родион Мирошник сообщил, что бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с "Азота".
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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Посол ЛНР: треть эвакуированных с "Азота" отказались покидать Северодонецк
 
СеверодонецкВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаРоссияИгорь КонашенковВладимир Путин
 
 
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