https://ria.ru/20220626/azot-1798272930.html

На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей

На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей - РИА Новости, 26.06.2022

На территории "Азота" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей

Несколько сотен мирных жителей остаются на химкомбинате "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T21:19

2022-06-26T21:19

2022-06-26T22:16

северодонецк

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

россия

игорь конашенков

владимир путин

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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Несколько сотен мирных жителей остаются на химкомбинате "Азот" в Северодонецке Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер.По его словам, пока эвакуировать людей из бомбоубежища небезопасно, но при первой возможности их выведут с территории комбината.В воскресенье посол республики в России Родион Мирошник сообщил, что бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с "Азота".Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, при этом вся территория завода, а также левобережье Северского Донца в границах ЛНР, включая города Северодонецк, Боровское и населенные пункты Вороново и Сиротино, контролируются силами республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220626/lnr-1798263930.html

северодонецк

луганская народная республика

россия

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северодонецк, в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия, игорь конашенков, владимир путин