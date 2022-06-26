https://ria.ru/20220626/azot-1798254834.html

Эвакуированный с "Азота" рассказал, как потерял ногу из-за силовиков ВСУ

Эвакуированный с "Азота" рассказал, как потерял ногу из-за силовиков ВСУ - РИА Новости, 26.06.2022

Эвакуированный с "Азота" рассказал, как потерял ногу из-за силовиков ВСУ

Среди мирных жителей Северодонецка, эвакуированных с завода "Азот", есть раненые и тяжелобольные, один мужчина потерял ногу из-за того, что украинские силовики... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T18:36

2022-06-26T18:36

2022-06-26T20:34

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БЕЛОКУРАКИНО (ЛНР), 26 июн — РИА Новости. Среди мирных жителей Северодонецка, эвакуированных с завода "Азот", есть раненые и тяжелобольные, один мужчина потерял ногу из-за того, что украинские силовики не выпускали его с завода, передает корреспондент РИА Новости."Нас не выпускали — там стрелял снайпер. Уже потом, когда мы уходили, я видел много лежащих тел", — рассказал РИА Новости 65-летний Сергей Сокирко, болеющий диабетом.По его словам, другой украинский военный прямо сказал обитателям бомбоубежища, что они — заложники. Из-за того, что Сокирко наряду с другими людьми не выпускали из подвалов, мужчина не получил необходимую медпомощь и инсулин, у него развилось осложнение от диабета и он потерял ногу.Кроме того, условия жизни в бомбоубежище постепенно ухудшались — если сначала здесь были свет и вода, поступала гуманитарная помощь, то потом все исчезло."Люди дрались за воду", — свидетельствует Сокирко.Сейчас бойцы ЛНР вывезли его с женой из Северодонецка в больницу Белокуракино — одного из ближайших к Северодонецку городов. Мужчина получает всю необходимую помощь.В воскресенье посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что бойцы республики эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети.Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу рассказал, что попытка противника превратить промзону предприятия "Азот" в Северодонецке в упорный очаг сопротивления сорвана, территория завода контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.

https://ria.ru/20220626/zhiteli-1798158522.html

https://ria.ru/20220625/gumkoridor-1798136972.html

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Наталья Макарова

в мире, родион мирошник, игорь конашенков, луганская народная республика, северодонецк, россия