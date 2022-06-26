https://ria.ru/20220626/aviakatastrofa-1798214517.html

В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани

В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани - РИА Новости, 26.06.2022

В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани

С четырьмя лётчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани, попрощались в Оренбурге, двоих похоронили в области, тела ещё двоих отправили в другие регионы,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:18

2022-06-26T13:18

2022-06-26T13:18

россия

рязанская область

оренбургский район

ил-76

общество

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УФА, 26 июн - РИА Новости. С четырьмя лётчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани, попрощались в Оренбурге, двоих похоронили в области, тела ещё двоих отправили в другие регионы, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы."Сегодня в Оренбуржье простились с военными летчиками 18 военно-транспортной авиационной дивизии, погибшими в авиакатастрофе в Рязани", - говорится в сообщении.По данным областных властей, командир корабля подполковник Владимир Петрушин и прапорщик Дмитрий Андреев будут похоронены сегодня в поселке Пригородном Оренбургского района. Майор Николай Горбунов и майор Степан Перминов упокоятся в городе Энгельсе Саратовской области и Иркутске.Глава региона поблагодарил родителей авиаторов за достойное воспитание защитников Отечества, выразил соболезнования вдовам и детям, всем родным и близким, информирует пресс-служба.

https://ria.ru/20220624/krushenie-1797794075.html

https://ria.ru/20220624/samolet-1797739909.html

россия

рязанская область

оренбургский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рязанская область, оренбургский район, ил-76, общество