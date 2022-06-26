В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани
В Оренбурге попрощались с четырьмя летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
Фрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области . Архивное фото
УФА, 26 июн - РИА Новости. С четырьмя лётчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани, попрощались в Оренбурге, двоих похоронили в области, тела ещё двоих отправили в другие регионы, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
"Сегодня в Оренбуржье простились с военными летчиками 18 военно-транспортной авиационной дивизии, погибшими в авиакатастрофе в Рязани", - говорится в сообщении.
По данным областных властей, командир корабля подполковник Владимир Петрушин и прапорщик Дмитрий Андреев будут похоронены сегодня в поселке Пригородном Оренбургского района. Майор Николай Горбунов и майор Степан Перминов упокоятся в городе Энгельсе Саратовской области и Иркутске.
"Каждый из летчиков был настоящим воином, любил небо и с честью служил своему Отечеству. Они до последней минуты оставались верны долгу и боролись за жизни людей на земле и своих товарищей. Смогли увести терпящий бедствие самолет от жилых домов, предотвратив еще большую трагедию", - проводятся слова губернатора Дениса Паслерана.
Глава региона поблагодарил родителей авиаторов за достойное воспитание защитников Отечества, выразил соболезнования вдовам и детям, всем родным и близким, информирует пресс-служба.