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В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани - РИА Новости, 26.06.2022
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В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани
В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани - РИА Новости, 26.06.2022
В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани
С четырьмя лётчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани, попрощались в Оренбурге, двоих похоронили в области, тела ещё двоих отправили в другие регионы,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:18
2022-06-26T13:18
россия
рязанская область
оренбургский район
ил-76
общество
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УФА, 26 июн - РИА Новости. С четырьмя лётчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани, попрощались в Оренбурге, двоих похоронили в области, тела ещё двоих отправили в другие регионы, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы."Сегодня в Оренбуржье простились с военными летчиками 18 военно-транспортной авиационной дивизии, погибшими в авиакатастрофе в Рязани", - говорится в сообщении.По данным областных властей, командир корабля подполковник Владимир Петрушин и прапорщик Дмитрий Андреев будут похоронены сегодня в поселке Пригородном Оренбургского района. Майор Николай Горбунов и майор Степан Перминов упокоятся в городе Энгельсе Саратовской области и Иркутске.Глава региона поблагодарил родителей авиаторов за достойное воспитание защитников Отечества, выразил соболезнования вдовам и детям, всем родным и близким, информирует пресс-служба.
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россия, рязанская область, оренбургский район, ил-76, общество
13:18 26.06.2022
 
В Оренбурге попрощались с летчиками, погибшими в Рязани

В Оренбурге попрощались с четырьмя летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
Фрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 26 июн - РИА Новости. С четырьмя лётчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани, попрощались в Оренбурге, двоих похоронили в области, тела ещё двоих отправили в другие регионы, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 12:32
Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани
"Сегодня в Оренбуржье простились с военными летчиками 18 военно-транспортной авиационной дивизии, погибшими в авиакатастрофе в Рязани", - говорится в сообщении.
По данным областных властей, командир корабля подполковник Владимир Петрушин и прапорщик Дмитрий Андреев будут похоронены сегодня в поселке Пригородном Оренбургского района. Майор Николай Горбунов и майор Степан Перминов упокоятся в городе Энгельсе Саратовской области и Иркутске.
"Каждый из летчиков был настоящим воином, любил небо и с честью служил своему Отечеству. Они до последней минуты оставались верны долгу и боролись за жизни людей на земле и своих товарищей. Смогли увести терпящий бедствие самолет от жилых домов, предотвратив еще большую трагедию", - проводятся слова губернатора Дениса Паслерана.
Глава региона поблагодарил родителей авиаторов за достойное воспитание защитников Отечества, выразил соболезнования вдовам и детям, всем родным и близким, информирует пресс-служба.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 09:21
Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани
 
РоссияРязанская областьОренбургский районИл-76Общество
 
 
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