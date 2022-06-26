Рейтинг@Mail.ru
На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/alushta-1798222745.html
На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель
На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель - РИА Новости, 26.06.2022
На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель
Селевой поток сошел на территорию санатория "Аю-Даг" в крымской Алуште после сильных дождей, пострадавших от стихии нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:30
2022-06-26T14:46
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
алушта
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744518504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6ddd3247db17bd491a0209f271d8400.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Селевой поток сошел на территорию санатория "Аю-Даг" в крымской Алуште после сильных дождей, пострадавших от стихии нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.Ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. Решено увеличить сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма."В результате обильных осадков на территории Республики Крым произошли подтопления: в Симферопольском районе – шесть населенных пунктов, в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе – три населенных пункта, в Бахчисарайском районе – три населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и семь частных домовладений. Кроме того, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория "Аю-Даг", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что жертв и пострадавших из-за стихии нет.
https://ria.ru/20220626/simferopol-1798221744.html
https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html
республика крым
алушта
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744518504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe3e5840e1c975c9c184d95f74ae0154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), алушта, симферополь
14:30 26.06.2022 (обновлено: 14:46 26.06.2022)
 
На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель

Глава Крыма Аксенов: на территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Ялте
Вид на гору Аю-Даг в Ялте - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Селевой поток сошел на территорию санатория "Аю-Даг" в крымской Алуште после сильных дождей, пострадавших от стихии нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. Решено увеличить сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
14:21
В Симферополе из-за ливней увеличат сброс воды из водохранилища
"В результате обильных осадков на территории Республики Крым произошли подтопления: в Симферопольском районе – шесть населенных пунктов, в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе – три населенных пункта, в Бахчисарайском районе – три населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и семь частных домовладений. Кроме того, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория "Аю-Даг", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что жертв и пострадавших из-за стихии нет.
Прохожие на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
10:42
В Симферополе и пяти селах Крыма из-за ливней подтоплены домовладения
 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)АлуштаСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала