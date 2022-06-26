https://ria.ru/20220626/alushta-1798222745.html

На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель

На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель - РИА Новости, 26.06.2022

На территорию санатория "Аю-Даг" в Алуште сошел сель

Селевой поток сошел на территорию санатория "Аю-Даг" в крымской Алуште после сильных дождей, пострадавших от стихии нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:30

2022-06-26T14:30

2022-06-26T14:46

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

алушта

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Селевой поток сошел на территорию санатория "Аю-Даг" в крымской Алуште после сильных дождей, пострадавших от стихии нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.Ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье, в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В воскресенье дожди продолжаются. Решено увеличить сброс воды из заполненного Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма."В результате обильных осадков на территории Республики Крым произошли подтопления: в Симферопольском районе – шесть населенных пунктов, в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе – три населенных пункта, в Бахчисарайском районе – три населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и семь частных домовладений. Кроме того, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория "Аю-Даг", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что жертв и пострадавших из-за стихии нет.

https://ria.ru/20220626/simferopol-1798221744.html

https://ria.ru/20220626/krym-1798189193.html

республика крым

алушта

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), алушта, симферополь