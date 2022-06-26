https://ria.ru/20220626/aeroport-1798170772.html

В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев

В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев - РИА Новости, 26.06.2022

В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев

Сокращений персонала в ростовском аэропорту "Платов", работа которого ограничена уже почти четыре месяца, не планируется, заявил РИА Новости губернатор области... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T07:09

2022-06-26T07:09

2022-06-26T07:09

общество

россия

ростов-на-дону

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Сокращений персонала в ростовском аэропорту "Платов", работа которого ограничена уже почти четыре месяца, не планируется, заявил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, в частности, в Ростов-на-Дону, действует с 24 февраля. По данным Росавиации, он продлится до 30 июня.Он добавил, что средняя зарплата работников за четыре месяца составила 43 тысячи рублей, задолженности нет. "Сотрудники аэропорта проводят ремонт, обслуживают оборудование, обеспечивают охрану", - уточнил он.

https://ria.ru/20220623/polety-1797326267.html

россия

ростов-на-дону

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, ростов-на-дону, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)