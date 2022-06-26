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В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев - РИА Новости, 26.06.2022
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В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев
В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев - РИА Новости, 26.06.2022
В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев
Сокращений персонала в ростовском аэропорту "Платов", работа которого ограничена уже почти четыре месяца, не планируется, заявил РИА Новости губернатор области... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T07:09
2022-06-26T07:09
общество
россия
ростов-на-дону
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Сокращений персонала в ростовском аэропорту "Платов", работа которого ограничена уже почти четыре месяца, не планируется, заявил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, в частности, в Ростов-на-Дону, действует с 24 февраля. По данным Росавиации, он продлится до 30 июня.Он добавил, что средняя зарплата работников за четыре месяца составила 43 тысячи рублей, задолженности нет. "Сотрудники аэропорта проводят ремонт, обслуживают оборудование, обеспечивают охрану", - уточнил он.
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общество, россия, ростов-на-дону, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
07:09 26.06.2022
 
В ростовском аэропорту "Платов" не планируется сокращений, заявил Голубев

Ростовский губернатор Голубев заявил, что в аэропорту "Платов" не планируется сокращений

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Международный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Сокращений персонала в ростовском аэропорту "Платов", работа которого ограничена уже почти четыре месяца, не планируется, заявил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, в частности, в Ростов-на-Дону, действует с 24 февраля. По данным Росавиации, он продлится до 30 июня.
"Штатная численность сотрудников аэропорта - более тысячи человек, из них 126 в отпуске, семь - работают удаленно. Сокращение персонала не планируется", - сказал Голубев.
Он добавил, что средняя зарплата работников за четыре месяца составила 43 тысячи рублей, задолженности нет. "Сотрудники аэропорта проводят ремонт, обслуживают оборудование, обеспечивают охрану", - уточнил он.
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ОбществоРоссияРостов-на-ДонуФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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