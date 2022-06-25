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Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/zolotoe-1798157490.html
Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР
Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР
Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T23:38
2022-06-25T23:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
первомайск
иван филипоненко
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Мост, который ведет из города Первомайска на Катериновку, также КПВВ украинское (КПВВ "Первомайск-Золотое"). При первом нашем наступлении этот мост был взорван украинскими оккупантами и затруднил продвижение наших войск вперед, но не остановил, мы пошли другим путем", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР, демонстрируя разрушенный мост.
https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html
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луганская народная республика, первомайск, иван филипоненко, украина, вооруженные силы украины, донбасс
23:38 25.06.2022 (обновлено: 23:39 25.06.2022)
 
Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР

В ЛНР сообщили, что украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск — Золотое
Вид с трассы Лисичанск — Золотое - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид с трассы Лисичанск — Золотое. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
"Мост, который ведет из города Первомайска на Катериновку, также КПВВ украинское (КПВВ "Первомайск-Золотое"). При первом нашем наступлении этот мост был взорван украинскими оккупантами и затруднил продвижение наших войск вперед, но не остановил, мы пошли другим путем", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР, демонстрируя разрушенный мост.
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПервомайскИван ФилипоненкоУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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