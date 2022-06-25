https://ria.ru/20220625/zolotoe-1798157490.html

Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР

Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в ЛНР

Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T23:38

2022-06-25T23:38

2022-06-25T23:39

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

первомайск

иван филипоненко

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ЛУГАНСК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики при отступлении взорвали мост в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Мост, который ведет из города Первомайска на Катериновку, также КПВВ украинское (КПВВ "Первомайск-Золотое"). При первом нашем наступлении этот мост был взорван украинскими оккупантами и затруднил продвижение наших войск вперед, но не остановил, мы пошли другим путем", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР, демонстрируя разрушенный мост.

https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html

луганская народная республика

первомайск

украина

донбасс

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луганская народная республика, первомайск, иван филипоненко, украина, вооруженные силы украины, донбасс