https://ria.ru/20220625/zoloto-1798130201.html

СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России

СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России - РИА Новости, 25.06.2022

СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России

Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран "Большой семерки" (G7) договорятся о запрете на импорт нового золота из России, сообщило агентство... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:21

2022-06-25T20:21

2022-06-25T21:25

санкции в отношении россии

специальная военная операция на украине

сша

g7

украина

россия

министерство финансов сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран "Большой семерки" (G7) договорятся о запрете на импорт нового золота из России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как рассказал собеседник издания, Минфин США во вторник выпустит постановление о запрете на ввоз нового российского золота в страну. Ограничение дополнит уже действующие санкции, введенные после начала российской спецоперации на Украине. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 обсудят возможности усилить санкции против России и свести к минимуму издержки от их применения для мировой экономики.Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Так, оказались заморожены резервы страны на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам на рубли.

https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html

сша

украина

россия

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санкции в отношении россии, сша, g7, украина, россия, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф)