Рейтинг@Mail.ru
СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/zoloto-1798130201.html
СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России
СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России - РИА Новости, 25.06.2022
СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России
Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран "Большой семерки" (G7) договорятся о запрете на импорт нового золота из России, сообщило агентство... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:21
2022-06-25T21:25
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
сша
g7
украина
россия
министерство финансов сша
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601871433_0:47:3192:1843_1920x0_80_0_0_bb14c1fb7087de4cb35719a3af92f363.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран "Большой семерки" (G7) договорятся о запрете на импорт нового золота из России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как рассказал собеседник издания, Минфин США во вторник выпустит постановление о запрете на ввоз нового российского золота в страну. Ограничение дополнит уже действующие санкции, введенные после начала российской спецоперации на Украине. Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 обсудят возможности усилить санкции против России и свести к минимуму издержки от их применения для мировой экономики.Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Так, оказались заморожены резервы страны на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам на рубли.
https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601871433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0200f478703a411b5436b1a0d8bee4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, сша, g7, украина, россия, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф)
20:21 25.06.2022 (обновлено: 21:25 25.06.2022)
 
СМИ: страны G7 договорились о запрете импорта нового золота из России

Reuters: лидеры G7 договорились о запрете на импорт нового золота из России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗолотые слитки высшей пробы 99,99 процента
Золотые слитки высшей пробы 99,99 процента - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Золотые слитки высшей пробы 99,99 процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран "Большой семерки" (G7) договорятся о запрете на импорт нового золота из России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как рассказал собеседник издания, Минфин США во вторник выпустит постановление о запрете на ввоз нового российского золота в страну. Ограничение дополнит уже действующие санкции, введенные после начала российской спецоперации на Украине.
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 обсудят возможности усилить санкции против России и свести к минимуму издержки от их применения для мировой экономики.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Так, оказались заморожены резервы страны на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам на рубли.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
15:18Специальная военная операция на Украине
Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкции в отношении РоссииСШАG7УкраинаРоссияМинистерство финансов СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала