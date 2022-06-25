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Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 25.06.2022
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Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 25.06.2022
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:42
2022-06-25T09:42
общество
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон."Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - рассказал Леус.Также он отметил, что в столице сегодня ожидается небольшая облачность, полное отсутствие осадков, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 25-30 градусов.Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление будет немного ниже нормы. В течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 751 миллиметр ртутного столба.
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общество, погода, москва, московская область (подмосковье)
09:42 25.06.2022
 
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Синоптик Леус: 25 июня станет самым теплым в Москве с начала года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории ВДНХ
Отдыхающие на территории ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон.
"Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - рассказал Леус.
Также он отметил, что в столице сегодня ожидается небольшая облачность, полное отсутствие осадков, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 25-30 градусов.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление будет немного ниже нормы. В течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 751 миллиметр ртутного столба.
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