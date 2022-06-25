https://ria.ru/20220625/zhara-1798050584.html

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 25.06.2022

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:42

2022-06-25T09:42

2022-06-25T09:42

общество

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон."Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - рассказал Леус.Также он отметил, что в столице сегодня ожидается небольшая облачность, полное отсутствие осадков, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 25-30 градусов.Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление будет немного ниже нормы. В течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20220624/leto-1797875492.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, погода, москва, московская область (подмосковье)