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Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года - РИА Новости, 25.06.2022
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:42
2022-06-25T09:42
2022-06-25T09:42
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погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидает москвичей в субботу, температура поднимется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам синоптика, сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон."Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - рассказал Леус.Также он отметил, что в столице сегодня ожидается небольшая облачность, полное отсутствие осадков, максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 25-30 градусов.Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление будет немного ниже нормы. В течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 751 миллиметр ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, москва, московская область (подмосковье)
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Синоптик Леус: 25 июня станет самым теплым в Москве с начала года