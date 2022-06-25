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В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 25.06.2022
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил на воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:46
2022-06-25T03:46
2022-06-25T03:46
общество
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов в столице действует с 12.00 26 июня до 18.00 26 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары
В Москве объявили на воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары