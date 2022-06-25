https://ria.ru/20220625/zhara-1798032081.html

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 25.06.2022

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил на воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:46

2022-06-25T03:46

2022-06-25T03:46

общество

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов в столице действует с 12.00 26 июня до 18.00 26 июня.

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москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва