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В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары - РИА Новости, 25.06.2022
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В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары
В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары - РИА Новости, 25.06.2022
В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары
Пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:11
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общество
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.Затем, по словам Макаровой, жара пойдет на спад.Она напомнила об опасности активного солнца и посоветовала по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погоду в ближайшие трое суток погоду определит антициклон скандинавского происхождения, область повышенного атмосферного давления.Погода, как отметил Тишковец, будет "миллион на миллион" — очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений.
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общество, москва
03:11 25.06.2022 (обновлено: 07:32 25.06.2022)
 
В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары

Специалист Росгидрометцентра Макарова заявила, что пик жары в Москве наступит 27 июня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди в жаркую погоду гуляют в фонтанах в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

"С 25 по 27 июня в Москве ожидается дневная температура 30-32 градуса. Ночная температура в этот период повысится до 15-20 градусов. В понедельник, 27 июня, дневная температура в Москве может быть 31-33 градуса. Это пик жаркой погоды", - сказала она.

Затем, по словам Макаровой, жара пойдет на спад.
Она напомнила об опасности активного солнца и посоветовала по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погоду в ближайшие трое суток погоду определит антициклон скандинавского происхождения, область повышенного атмосферного давления.
Погода, как отметил Тишковец, будет "миллион на миллион" — очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений.
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