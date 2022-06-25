https://ria.ru/20220625/zhara-1798030229.html

В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары

В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары - РИА Новости, 25.06.2022

В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит пик жары

Пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:11

2022-06-25T03:11

2022-06-25T07:32

общество

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.Затем, по словам Макаровой, жара пойдет на спад.Она напомнила об опасности активного солнца и посоветовала по возможности находиться в тени, носить головные уборы и пить больше воды.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погоду в ближайшие трое суток погоду определит антициклон скандинавского происхождения, область повышенного атмосферного давления.Погода, как отметил Тишковец, будет "миллион на миллион" — очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений.

https://ria.ru/20220624/zhara-1797902276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва