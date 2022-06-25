https://ria.ru/20220625/zavod-1798064952.html

ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке

ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке - РИА Новости, 25.06.2022

ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке

В результате российского ракетного удара в ДНР убиты около 80 польских наемников, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:53

2022-06-25T11:53

2022-06-25T14:56

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В результате российского ракетного удара в ДНР убиты около 80 польских наемников, говорится в сводке Минобороны."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град", — указано в документе.Уточняется, что в районе Николаева за сутки убиты более 300 украинских военных и иностранных наемников, уничтожено 35 единиц тяжелого вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины