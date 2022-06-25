11:53 25.06.2022 (обновлено: 14:56 25.06.2022)
ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке
Минобороны: ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе "Мегатекс" на Украине
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В результате российского ракетного удара в ДНР убиты около 80 польских наемников, говорится в сводке Минобороны.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град", — указано в документе.
Уточняется, что в районе Николаева за сутки убиты более 300 украинских военных и иностранных наемников, уничтожено 35 единиц тяжелого вооружения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.