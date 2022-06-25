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ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/zavod-1798064952.html
ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке
ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке - РИА Новости, 25.06.2022
ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке
В результате российского ракетного удара в ДНР убиты около 80 польских наемников, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:53
2022-06-25T14:56
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В результате российского ракетного удара в ДНР убиты около 80 польских наемников, говорится в сводке Минобороны."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град", — указано в документе.Уточняется, что в районе Николаева за сутки убиты более 300 украинских военных и иностранных наемников, уничтожено 35 единиц тяжелого вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
11:53 25.06.2022 (обновлено: 14:56 25.06.2022)
 
ВКС уничтожили до 80 польских наемников на заводе в Константиновке

Минобороны: ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе "Мегатекс" на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация"
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В результате российского ракетного удара в ДНР убиты около 80 польских наемников, говорится в сводке Минобороны.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град", — указано в документе.
Уточняется, что в районе Николаева за сутки убиты более 300 украинских военных и иностранных наемников, уничтожено 35 единиц тяжелого вооружения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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