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Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию - РИА Новости, 25.06.2022
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Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию
Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию - РИА Новости, 25.06.2022
Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию
Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, говорится в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T04:07
2022-06-25T17:04
россия
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, говорится в статье британской газеты Financial Times за авторством ее обозревателя Эдварда Люса.В материале, вышедшем под заголовком "Западу не удается изолировать Россию", автор подчеркивает, что российская специальная военная операция на Украине "повышает спрос на многополярный мир". По его словам, большая часть незападного мира "жаждет стратегической автономии".Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада "исключить Россию из многосторонней системы"."Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия", — считает Люс.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.
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россия, в мире
04:07 25.06.2022 (обновлено: 17:04 25.06.2022)
 
Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию

Обозреватель FT Люс: Запад не способен изолировать Россию, несмотря на кризис на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, говорится в статье британской газеты Financial Times за авторством ее обозревателя Эдварда Люса.
В материале, вышедшем под заголовком "Западу не удается изолировать Россию", автор подчеркивает, что российская специальная военная операция на Украине "повышает спрос на многополярный мир". По его словам, большая часть незападного мира "жаждет стратегической автономии".

"Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно", — пишет Люс.

Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада "исключить Россию из многосторонней системы".
"Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия", — считает Люс.
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Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.
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