https://ria.ru/20220625/zapad-1798032654.html

Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию

Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию - РИА Новости, 25.06.2022

Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию

Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, говорится в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T04:07

2022-06-25T04:07

2022-06-25T17:04

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, говорится в статье британской газеты Financial Times за авторством ее обозревателя Эдварда Люса.В материале, вышедшем под заголовком "Западу не удается изолировать Россию", автор подчеркивает, что российская специальная военная операция на Украине "повышает спрос на многополярный мир". По его словам, большая часть незападного мира "жаждет стратегической автономии".Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада "исключить Россию из многосторонней системы"."Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия", — считает Люс.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/moravetskiy-1797797723.html

https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797723677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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