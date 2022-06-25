https://ria.ru/20220625/yakovlevka-1798085846.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Яковлевка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:36
2022-06-25T14:36
2022-06-25T14:58
специальная военная операция на украине
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днр
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Яковлевка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798073982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
14:36 25.06.2022 (обновлено: 14:58 25.06.2022)
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по Яковлевке в ДНР