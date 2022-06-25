https://ria.ru/20220625/yakovlevka-1798085846.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Яковлевка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:36

2022-06-25T14:36

2022-06-25T14:58

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Яковлевка, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798073982.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днр