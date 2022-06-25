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В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2022
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В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2022
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
Праздник выпускников школ "Алые паруса" завершился торжественным проходом брига "Россия" под салют в акватории Невы у Дворцовой площади, передает корреспондент... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:48
2022-06-25T05:23
санкт-петербург
алые паруса (праздник выпускников)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" завершился торжественным проходом брига "Россия" под салют в акватории Невы у Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.В этом году к алым парусам были добавлены паруса синего и белого цветов. С Дворцовой набережной бриг встречали и провожали Ассоль и Грей.Перед выпускниками школ выступили звезды шоу-бизнеса и известные артисты Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, группа The Hatters и Полина Гагарина.В этом году "Алые паруса" вновь проводились в обычном формате — отменены ограничения последних двух лет, вызванные пандемией коронавируса.Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса. Среди них — 40 выпускников из Мариуполя. Вместе с другими ребятами они приехали в Петербург на летний отдых.
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санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников)
01:48 25.06.2022 (обновлено: 05:23 25.06.2022)
 
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

Праздник выпускников "Алые паруса" завершился в Петербурге проходом брига "Россия"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" завершился торжественным проходом брига "Россия" под салют в акватории Невы у Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году к алым парусам были добавлены паруса синего и белого цветов. С Дворцовой набережной бриг встречали и провожали Ассоль и Грей.
Перед выпускниками школ выступили звезды шоу-бизнеса и известные артисты Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, группа The Hatters и Полина Гагарина.
В этом году "Алые паруса" вновь проводились в обычном формате — отменены ограничения последних двух лет, вызванные пандемией коронавируса.
Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса. Среди них — 40 выпускников из Мариуполя. Вместе с другими ребятами они приехали в Петербург на летний отдых.
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Санкт-ПетербургАлые паруса (праздник выпускников)
 
 
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