https://ria.ru/20220625/vypuskniki-1798027295.html
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2022
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
Праздник выпускников школ "Алые паруса" завершился торжественным проходом брига "Россия" под салют в акватории Невы у Дворцовой площади, передает корреспондент... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:48
2022-06-25T01:48
2022-06-25T05:23
санкт-петербург
алые паруса (праздник выпускников)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" завершился торжественным проходом брига "Россия" под салют в акватории Невы у Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.В этом году к алым парусам были добавлены паруса синего и белого цветов. С Дворцовой набережной бриг встречали и провожали Ассоль и Грей.Перед выпускниками школ выступили звезды шоу-бизнеса и известные артисты Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, группа The Hatters и Полина Гагарина.В этом году "Алые паруса" вновь проводились в обычном формате — отменены ограничения последних двух лет, вызванные пандемией коронавируса.Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса. Среди них — 40 выпускников из Мариуполя. Вместе с другими ребятами они приехали в Петербург на летний отдых.
https://ria.ru/20220625/pozdravlenie-1798022495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников)
01:48 25.06.2022 (обновлено: 05:23 25.06.2022)
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
Праздник выпускников "Алые паруса" завершился в Петербурге проходом брига "Россия"