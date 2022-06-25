https://ria.ru/20220625/vypuskniki-1798027295.html

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 25.06.2022

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"

Праздник выпускников школ "Алые паруса" завершился торжественным проходом брига "Россия" под салют в акватории Невы у Дворцовой площади, передает корреспондент... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T01:48

2022-06-25T01:48

2022-06-25T05:23

санкт-петербург

алые паруса (праздник выпускников)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" завершился торжественным проходом брига "Россия" под салют в акватории Невы у Дворцовой площади, передает корреспондент РИА Новости.В этом году к алым парусам были добавлены паруса синего и белого цветов. С Дворцовой набережной бриг встречали и провожали Ассоль и Грей.Перед выпускниками школ выступили звезды шоу-бизнеса и известные артисты Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, группа The Hatters и Полина Гагарина.В этом году "Алые паруса" вновь проводились в обычном формате — отменены ограничения последних двух лет, вызванные пандемией коронавируса.Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса. Среди них — 40 выпускников из Мариуполя. Вместе с другими ребятами они приехали в Петербург на летний отдых.

https://ria.ru/20220625/pozdravlenie-1798022495.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников)