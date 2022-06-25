На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два пепловых выброса
На вулкане Эбеко в субботу зафиксировали два пепловых выброса на высоту до двух километров
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Два пепловых выброса зафиксировали ученые в субботу на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России.
"Информация о том, что на Эбеко произошло два пепловых выброса на высоту 1,5-2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в северо-западном направлении", - говорится в сообщении.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
14 июня, 14:26ТуризмВулкан на Филиппинах повысил свою активность