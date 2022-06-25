https://ria.ru/20220625/vulkan-1798034565.html

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два пепловых выброса

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два пепловых выброса - РИА Новости, 25.06.2022

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два пепловых выброса

Два пепловых выброса зафиксировали ученые в субботу на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T05:50

2022-06-25T05:50

2022-06-25T05:50

происшествия

эбеко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Два пепловых выброса зафиксировали ученые в субботу на курильском вулкане Эбеко, сообщил региональный главк МЧС России.По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался и не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

https://ria.ru/20220614/filippiny-1795171870.html

эбеко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, эбеко