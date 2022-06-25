https://ria.ru/20220625/voditeli-1798041468.html

Более трети водителей в России говорят со своим авто, показало исследование

Более трети водителей в России говорят со своим авто, показало исследование - РИА Новости, 25.06.2022

Более трети водителей в России говорят со своим авто, показало исследование

Российские водители рассказали о своих необычных привычках: разговаривать с автомобилем, парковаться на любимом месте и фотографировать красивые цифры на... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:15

2022-06-25T08:15

2022-06-25T08:15

общество

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568233546_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_8afb42bddb2074ccc0afaf00ceb3689d.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские водители рассказали о своих необычных привычках: разговаривать с автомобилем, парковаться на любимом месте и фотографировать красивые цифры на приборной панели, говорится в исследовании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Если говорить о необычных привычках российских автолюбителей, то 50% респондентов после посещения торговых центров убирают тележки со стоянки, чтобы не поцарапать другие авто. 42% стараются парковаться в одном любимом месте, а более трети опрошенных (36%) признались, что разговаривают со своей машиной", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 1500 автовладельцев со всей России с возможностью выбора нескольких ответов.Привычка фотографировать красивые цифры километража на приборной панели есть у 11% участников исследования, еще 11% запоминают номера автомобилей рядом, на случай, если кто-то поцарапает авто. "[Еще] 10% покупают кофе по пути в одном любимом кафе, а 3% опрошенных стучат по капоту перед началом поездки, чтобы удостовериться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное", - выяснили аналитики.В числе полезных привычек самой часто встречающейся стала компактная парковка - ее придерживаются 77% респондентов. Еще 63% пропускают на дороге всех, кто попросит, 50% уступают неуверенным водителям. Чуть меньше автолюбителей осматривают авто перед поездкой (47%), прогреваю двигатель в любое время года (44%), тщательно чистят авто от снега зимой (41%), отмечают места аварий или дорожные работы в навигаторе (10%) и сохраняют записи чужих ДТП с регистратора для полиции (5%).Напротив, самым популярном вредным способом вести себя за рулем стало управление машиной одной рукой - так делает почти половина (49%) опрошенных. Почти каждый четвертый (27%) курит в машине, четверть (25%) отпускают язвительные замечания в адрес других водителей или пешеходов, а 23% пользуются гаджетами за рулем."Еще 22% автовладельцев очень редко моют автомобиль, так как не видят в этом смысла, 16% громко слушают музыку, а 2% выбрасывают мусор из окна авто. Нашлись и те, кто признался, что значительно превышает скорость на открытых участках дороги и не пристегивается", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20220622/zdorove-1797203447.html

https://ria.ru/20220208/tekhnika-1771622421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия